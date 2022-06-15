Кто виноват, что из Африки бегут миллионы голодных людей и чего ждать Западу в ближайшие годы

Голодные смерти, голодные бунты, бедность и нужда поневоле. Как разворовывали Африку и почему сегодня этот континент называют нищим. Чем грозит нехватка продовольствияи кто утонет в глобальном хаосе. Как Запад убивает миллионы - об это расскажем в новом выпуске "Понятной политики". От нас, как всегда, только факты, а выводы делать вам самим.

Сегодня в Африке в состоянии крайней нищеты находятся 490 млн человек - более трети всего населения. Голод на континенте не просто стучится в двери, он уже давно движется рядом и попутчиков не щадит.

Пока западные пижоны штампуют санкции, мир ломается на глазах. Нарушение логистики, нехватка сырья, а значит, подорожание, рост цен на продукты. Чувствуют многие - от Океании до Америки. Но именно Африка, где нормальная еда зачастую роскошь, этот продовольственный кризис может не пережить. Континент, где зародилась жизнь, сегодня стоит на пороге голодной смерти из-за острой нехватки ресурсов.

Если они такие богатые, то почему тогда такие бедные?

Без удобрений из Беларуси и России ситуация на мировом рынке продовольствия будет только ухудшаться. Ежегодно африканские страны покупают у России примерно 2 млн т удобрений. Если эти объемы не удастся в срочном порядке закупить где-то еще, производство продовольствия на континенте сократится на треть, а где-то и наполовину.

Богатый на ископаемые и продовольствие континент за XX век превратился в пустыню. По данным ООН, катастрофическая ситуация с продовольствием сохраняется в Анголе, Гаити, Гондурасе, Конго, Эфиопии, Ливане, Мозамбике, Судане, Уганде, Зимбабве. Список пополнили Бенин, Кабо-Верде, Гвинея. Это не весь перечень. Запад может убить миллионы, заигравшись в передел мира.

Факт Население Африки примерно 1,4 млрд человек. Этот континент - первый в мире по залежам таких ресурсов, как золото, алмазы, марганец. Наконец, это четверть всего мирового объема горнодобывающей промышленности. Сюда же плюсуем колоссальные запасы нефти и газа. Так, Ангола, Алжир, Ливия, Нигерия, Египет и Гана закрывают 10 % мировой потребности в черном золоте.

Самым ярким примером ресурсного проклятия служит Сьерра-Леоне - самая бедная страна на африканском континенте, но при этом самая богатая на алмазы. Государство находится в западной части Африки и хорошо подходит для международной торговли. Этим и воспользовались американские дельцы - основные прииски в стране контролируют бизнесмены из США.

Покупка за алмазы оружия, наркотиков, а порой и целых терактов вошли в историю как "война кровавых алмазов". Да, самый острый период конца 1990-х подошел к концу, но американский дядя Сэм, который заходил в страны Африки как "помощник в добыче", сегодня превратил людей фактически в рабов. Вот история журнала Time о том, как выглядит жизнь 15-летнего подростка, работающего в шахтах.





Иностранные фирмы, иностранные государства способствуют созданию особых экономических зон на территории африканских стран. Это уже много где есть. Даже есть десятки примеров довольно успешных экономических зон. Но главная проблема таких огороженных забором комплексов в том, что это зоны развития вокруг огромной зоны неразвития. То есть так или иначе у местного населения крайне ограничены возможности даже в вопросе устройства на работу. Борис Израилев, африканист Института стран Азии и Африки МГУ (Россия)

14 наибеднейших стран мира - африканские. Среднему жителю тех же Сомали или Нигера не до алмазов. По данным Всемирного банка, эти государства живут менее чем на три доллара на семью в день. В том же Сьерра-Леоне средняя продолжительность жизни составляет 57 лет, а в Чаде и вовсе 49 лет. Во многих странах Африки даже паспорта есть далеко не у всех. Сотни тысяч детей умирают еще в младенчестве, а где-то учет не ведется и вовсе.

В Сомали, Бурунди, Буркина-Фасо, Нигере число людей, живущих в крайней бедности, превышает 85 %. На Африку приходится половина мировых трущоб - почти 0,5 млрд. Зато комфортно в таких условиях Вашингтону - в столице Нигера, к примеру, находится военная база США. В соседних странах - тоже. А вот голод на африканском континенте Байдена не особо волнует - Вашингтон поддерживает местную власть в борьбе с повстанцами.

Из-за истерик Вашингтона африканские страны недополучат около 50 % импортируемого зерна

"Поддерживает" Вашингтон и житницу Европы Украину, подпитывая оружием и ненавистью к соседям. Вместо техники и семян украинские поля активно "вспахивают" западные снаряды. Европа подпевает и винит, как всегда, Кремль. Якобы 30 тонн зерна не могут вывести из-за российских военных кораблей. И в рассуждениях здравая часть разве что про последствия.

Потому что без этого зерна мы рискуем тем, что в Африке разразятся новые войны. Мы рискуем политической нестабильностью, распространением террористических организаций и государственными переворотами. Луиджи Ди Майо, министр иностранных дел Италии

Может, проще снять санкции с России и Беларуси? Будут и удобрения, и зерно. И не станет скатываться мир в каменный век. Но даже в плане продовольствия США используют привычную для себя покровительскую риторику "есть зерно хорошее, а есть плохое".





Почему Вашингтон решил, что продают награбленное в Украине зерно? Да как всегда - просто решил, никаких доказательств представлено не было. Между тем украинский кризис, по некоторым подсчетам, затронул более 1,5 млрд землян.

В 2018-2020 годах импорт в Африку пшеницы из России составил 3,7 млрд долларов, что составляет 32 % от всего объема мирового импорта зерна в Африку, и на 1,4 млрд долларов из Украины (12 % от мирового объема). То есть Африка, в связи с происходящими в Украине событиями, может недополучить 44-45 % импортируемого зерна - практически половину. Станислав Мезенцев, ст. науч. сотрудник института Африки РАН, исполнительный директор международного фонда по экономическому сотрудничеству со странами Африки (Россия)

Неадекватные элиты едва ли услышат грустные голоса этих обычных людей. Им просто нужна еда. Эхо безумной и бездумной политики может стать еще громче и зазвучит миллионами подобных историй.

Некоторые из моих родственников умерли из-за засухи и голода. Нам с детьми повезло, мы смогли добраться до лагеря. Но даже тут нет всего необходимого. Не есть по несколько дней для нас это в пределах нормы. Амина Абди Хассан, жительница Сомали

Еще более жуткую историю рассказала жительница Сомали Оулио Хасан Салаад. У женщины было 12 детей, четверо из них умерли во время засухи, а еще у четверых упадок сил и они не смогли добраться до лагеря беженцев.

И получается удивительная картина: африканцам запрещают покупать зерно, но и то, что выращивается у себя, не всегда попадает на внутренний рынок.

Африканские земли по факту африканцам не принадлежат

За последние годы иностранные фонды скупили в Африке более 60 млн гектаров земли - это территория, равная по площади Франции. Вроде как инвестиции и стоит порадоваться, но исследовательский институт "Окленд" приводит обратную сторону западного капитала.





Дешевая земля, да еще и правительство дает льготы - рай для настоящего бизнесмена. К тому же и сделки прозрачные не всегда.

Некоторые инвесторы могли получить то, что они хотели, просто предложив бедному вождю племени бутылку виски. От такого "капитализма" в убытке местное население. Популярная схема для купленного актива: землю огораживают забором, рабочую силу привозят из городов или из-за границы, а крестьяне без дела по-прежнему остаются на бедной обочине. Африканцы пытаются спасти людей от голодной смерти, не выдержал глава МИД Мали. Анурадха Миттал, исполнительный директор исследовательского института "Окленд"

Какова бы ни была ситуация, мы в принципе не считаем, что санкции - это решение. Я не собираюсь винить какую-то конкретную сторону, но точно могу сказать, что санкции только усложняют ситуацию и уж точно никому не помогают. Мы видим готовность России помочь Мали справиться с этой ситуацией и ценим усилия по обеспечения Мали доступа к зерну, удобрениям и другим ресурсам. Абдулай Диоп, министр иностранных дел Мали

Ему вторит и бывший президент Бенина. Из-за экономической войны с Россией континент оказался на грани катастрофы. И весь африканский мир в ужасе от действий США и Евросоюза.





На Африку приходится 60 % всех пахотных земель, однако массовый вывоз зерна в США привел к тому, что этот континент вынужден сам закупать пшеницу в России, Украине и других странах дороже, чем он продает на Запад. Только за последнее время цены на зерно в Африке выросли на 25 %. Эксперты уверены, что до конца года во многих странах континента пройдут "хлебные бунты".

"Машина мародерства" в действии, или как уничтожали местные производства

Кстати, о том, что Африка для США не более чем "дойная корова", говорил недавно и Президент Беларуси Александр Лукашенко в общении с журналистами. Западному миру стоит вкладывать не в оружие, а в развитие континента. Но рыть яму другому - вполне обычная практика для циничных политиков. Без жалости к людям и без оглядки на принципы.

Они ободрали и поставили на колени черный континент, всю Африку. Поэтому европейцам и американцам надо раскошелиться не на оружие (да и прочим - россиянам, китайцам), а вложиться в эти страны, создать там нормальную ситуацию. Александр Лукашенко, Президент Беларуси

К сожалению, инвестировать ради развития - не метод Белого дома. Отрадно, что знают это и за океаном. Африку истощают и разворовывают ее богатства, причем планомерно и много лет кряду. В этом уверен американский журналист Том Берджис. Он написал книгу, в которой назвал происходящее "машиной мародерства". Вот выдержка из его книги "Машина мародерства: военачальники, олигархи, корпорации, контрабандисты и кража богатств Африки".

"Несмотря на большое количество природных богатств, Африка не получает от них большей части потенциальных дивидендов. И причина не просто в подчинении континента иностранному капиталу. Деньги утекают отсюда не только из-за кредитной зависимости, но и через теневые схемы. В одном лишь 2015 году было незаконно вывезено 68 млрд долларов за счет манипуляций со стоимостью товаров на таможне. Путь этих денег ведет от крупных корпораций до подставных офшоров, которые часто связаны с большими промышленными гигантами. Это бьет по государственному бюджету, международные кредиты растрачиваются. Не нужно удивляться, что планы улучшения инфраструктуры, на которые выделялись крупные суммы, во многом так и не были реализованы".

Страны третьего мира страдают и от новых законов в Европе. По мнению экспертов, действия западных властей осознанно направлены на уничтожение других регионов - сначала за счет более дешевой европейской продукции, которая поставляется на местные рынки (такубивается национальный производитель). Впоследствии при возникновении малейшего дефицита эти же продукты спекулятивно накручиваются в цене и втридорога продаются и без того небогатым странам, которые могли бы и сами произвести дешевле, но утратили потенциал.

Это глобальные процессы, которые уже давно запущены. Европа уничтожала подобными законами производства в третьих странах, чтобы продавать там свою продукцию, которую они субсидируют. Европейская продукция в Африке дешевле, чем их собственная. Сейчас, когда там уже нет своего производства, которое Европа и США просто выморили вот такими законами, это может вызвать голод и огромные проблемы. Сергей Фильберт, блогер, автор проекта "Голос Германии"

Драки за еду и миллионы нищих - африканская миграционная волна может превратиться в цунами

Континент с нестабильной экономикой особо зависит от внешних факторов. Как временные трудности могут повлиять на африканские страны, совсем недавно показали ковидные годы. Драки за еду, расстрелы и толпы нищих - так описывали очевидцы ужасы местного карантина.

В Нигерии, к примеру, при раздаче гуманитарной помощи люди душили и избивали друг друга за мешок риса. Во время пандемии на континенте боялись не опасного вируса, а смерти от голода. Там же, в Нигерии, ежедневно от недостатка еды умирало больше людей, чем от смертельной инфекции. Вместе с голодом на континент пришел рост преступности и полицейского произвола.

Все привело к тому, что возмущенное население стало поджигать церкви, школы и автобусы. В этой стране не принято выходить к зданию правительства с требованием решить их проблемы, протест африканцев выражается агрессивно и втихаря. Они нападают, портят имущество, палят шины и убегают. Я поселилась у своих друзей, где есть главное - еда и ружье. На всякий случай научилась стрелять, хотя не думала, что это потребуется. Елена, туристка, которая застряла на время локдауна в ЮАР

Представьте, как вспыхнет Африка, когда проблемы станут еще серьезнее. Египет и Тунис 80 % своей пшеницы закупают у Киева и Москвы, Ливан - более половины. И таких стран немало. "Ударная волна страданий по всему миру" - такие формулировки в прогнозах можно встретить все чаще.





Сегодня даже прозападные эксперты говорят о том, что Африка на пороге страшнейшего голода, особенно страны "африканского рога - Эфиопия, Сомали, Джибути и Эритрея. Будущее Африки сложно поддается прогнозам. Но рост цен на сырье угрожает десятилетием глобального хаоса.

В ЮНИСЕФ говорят, что сегодня ситуация гораздо хуже, чем в 2011 году, когда голод унес жизнь 250 тыс. сомалийцев. "Война в Украине усугубляет положение детей в странах Африканского рога. Я думаю, важно подчеркнуть это", - заявила Рания Дагаш, заместитель регионального директора ЮНИСЕФ по странам Восточной и Южной Африки. По ее словам, поставки из Украины и России обеспечивали 92 % потребностей Сомали в пшенице. "А сейчас цепочки поставок прерваны", - добавила она.

Только в Сомали 386 тыс. детей страдают от тяжелой формы истощения и нуждаются в срочном лечении. А цены на лекарства выросли на 16 %, не говоря уже о продуктах питания.

Более высокие цены на продукты питания означают, что меньше африканских домохозяйств смогут позволить себе хотя бы один прием пищи в день. В условиях продовольственного кризиса миллионы людей окажутся на грани голода и еще большей нищеты, чем есть на данный момент. А значит, люди станут еще активнее искать лучшую жизнь. Миграционная волна может превратиться в цунами. И прежний объем, когда Европа захлебывалась, покажется сущей мелочью. Стены и заборы едва ли остановят сотни миллионов голодных людей.

Если конфликт в Украине продолжится недели или месяцы, в Италии и на африканском континенте будет экономическая и социальная катастрофа. При возникновении голода нас ждет приток мигрантов. Уже сейчас он рекордный. Если в Африке увеличится голод, цифра в 500 млн мигрантов вполне реальна. Они устремятся к северу в поисках еды.

По мнению научного сотрудника Института Африки РАН Станислава Мезенцева, этот кризис ударит по ним ограничительными санкциями, потому что беженцы опять пойдут из Африки. "Потому что когда человек умирает от голода, когда умирают его дети, он не видит границ. Его будут убивать, а он будет все равно плыть, умирать… Мы бы тоже их были рады принять, но географически так получилось, что у нас и климат не тот, и потом, мы далеко. А они рядом. И первая страна, которая будет страдать, это Италия", - сказал эксперт.



Что в итоге? Страны Африки устали от диктата Вашингтона и уже американский журнал Foreign Policy (вестник Госдепа) со ссылкой на источники утверждает, что страны африканского континента готовятся возродить "движение неприсоединения" - политический нейтралитет. Конечно, вероятность мала - все-таки американский спрут проник в самую изнанку местных элит. А там и алмазы, и коррупция, и убийство конкурентов.