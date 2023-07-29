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Кто запрещает и зачищает политических конкурентов - подробности в "Понятной политике"

Вредные для демократии партии. Кто запрещает и зачищает политических конкурентов? Как устраняют набирающие популярность фигуры, почему электорат устал от нынешней политической элиты в Европе? Близорукость Брюсселя, или своим можно все: репрессии в Германии, Нидерландах, Молдове. Покажем в "Понятной политике".

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