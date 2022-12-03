Куба заинтересована в создании межпарламентской комиссии по сотрудничеству с Беларусью

У Беларуси и Кубы есть все предпосылки для плодотворного сотрудничества. Об этом заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова во время встречи с председателем Национальной ассамблеи народной власти Кубы. Для Минска и Гаваны - солидарность и дружба не пустые слова. Добрые отношения между странами развиваются по всем направлениям. Прежде всего, это торгово-экономические и политические взаимоотношения. Не менее важно развивать сотрудничество и в сферах науки, образования, медицины и культуры, отметила белорусская сторона. При этом Беларусь готова оказывать кубинским партнерам необходимое содействие для наращивания поставок их продукции на рынок ЕАЭС, подчеркнул председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко. Дружественные отношения сегодня подкрепили подписанием меморандума о сотрудничестве.