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Куба заинтересована в создании межпарламентской комиссии по сотрудничеству с Беларусью
У Беларуси и Кубы есть все предпосылки для плодотворного сотрудничества. Об этом заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова во время встречи с председателем Национальной ассамблеи народной власти Кубы. Для Минска и Гаваны - солидарность и дружба не пустые слова. Добрые отношения между странами развиваются по всем направлениям. Прежде всего, это торгово-экономические и политические взаимоотношения. Не менее важно развивать сотрудничество и в сферах науки, образования, медицины и культуры, отметила белорусская сторона. При этом Беларусь готова оказывать кубинским партнерам необходимое содействие для наращивания поставок их продукции на рынок ЕАЭС, подчеркнул председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко. Дружественные отношения сегодня подкрепили подписанием меморандума о сотрудничестве.
По словам члена Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси Валерия Гайдукевича, тот негатив, который сегодня испытывает Куба, сродни давлению на Беларусь. Против нашей страны тоже серьезные санкции со стороны Соединенных Штатов Америки и Западной Европы. Куба - пример того, как преодолевать санкции.
"Обозначено основное направление - это встречи и работа парламентских комиссий по экономике, также углубление сотрудничества в военной сфере. Наталья Кочанова предложила более активно продвигать молодежную политику, встречи на уровне молодежи, потому что это будущее двух стран", - сказал он.
Официальный визит парламентской делегации Кубы в Беларусь
Итоги визита дадут импульс дальнейшему развитию диалога между двумя государствами и реализации достигнутых договоренностей. Официальный визит кубинской делегации продолжится завтра.
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