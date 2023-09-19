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Кубань может стать ключевым регионом для Беларуси
Во Дворце Независимости Президент Беларуси Александр Лукашенко проводит встречу с делегацией Краснодарского края.
Как заметил глава государства, белорусы сейчас крайне активно работают с российскими регионами. Стоит задача выполнить все обязательства, поэтому в России нужно опираться на ключевые центры. С учетом географии на юге Кубань - один из них. Краснодарский край - перспективный торговый партнер Беларуси. По итогам 2022 года товарооборот вырос на 60 % и составил 557 млн долларов.
Александр Лукашенко подчеркнул, что белорусская промышленность обладает серьезными технологиями (от легковых автомобилей до микроэлектроники), которые можно очень успешно применить в стране-соседке.
Отдельным пунктом стоит сотрудничество в сельском хозяйстве. Оно и понятно, ведь Краснодарский край - житница России. У нас же отличные результаты в селекционной работе, подготовке профессионалов, технике для фермерства. Черноморское побережье и Кавказ интересны и с точки зрения туризма. Беларуси тоже есть что предложить и показать.
У края высокотехнологичный АПК. И благодаря партнерству с МТЗ, Гомсельмашем, МАЗ мы уверены, что высокотехнологичный АПК останется высокотехнологичным. Также с Беларусью расширяем сотрудничество в строительной сфере.
Белорусы уже спроектировали школу в Краснодаре и приступили к ее строительству. Есть намерения создавать и другие объекты социальной инфраструктуры, а также строить жилье. Край интересует переход общественного транспорта на электричество.
Еще один пункт - селекция культур, в частности, подсолнечника и свеклы. Здесь возможна кооперация с белорусскими учеными. В целом отношения, по мнению российского губернатора, вышли на новый качественный уровень.
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