Культура, инвестиции и защита граждан: главные итоги Дней Беларуси в ОАЭ

В Объединенных Арабских Эмиратах прошли Дни Беларуси. Жители Эмиратов смогли ближе познакомиться с белорусской культурой и традициями. Также было подписано соглашение о правовой поддержке наших соотечественников, находящихся в этой стране. Теперь они могут рассчитывать на бесплатную квалифицированную помощь.

О дальнейшем сотрудничестве и о том, получилось ли удивить наших партнеров, рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в ОАЭ Игорь Белый.

"Я уверен, что у нас получилось их удивить. Дни культуры начались с прекрасного мероприятия - выступления нашего коллектива "Хорошки". А "Хорошки" не могут кого-либо оставить равнодушным. Они подготовили специальный номер, который станцевали вместе с местными танцорами. И это было очень колоритно и "задело души наших хозяев, которые пригласили нас для проведения этих дней, - рассказал Игорь Белый. - Кроме того, мы хорошо подготовились к этому мероприятию. Мы привезли белорусских ремесленников, которые производят свои шедевры из дерева и соломоплетения".

Также в одной из библиотек Дубая состоялась презентация книги "Наш президент" на английском языке. Теперь студенты, преподаватели и любой записанный в библиотеку гражданин может взять ее, чтобы ознакомиться. Дипломат отметил, что книга интересная, познавательная и красиво издана.

Отвечая на вопрос, успевает ли торгово-экономическое сотрудничество за политической волей лидеров Беларуси и ОАЭ, Игорь Георгиевич сказал, что экономика не может развиваться так же быстро, как достигаются договоренности на уровне глав государств. Между Эмиратами и Беларусью установлено стратегическое партнерство, и оно, по его словам, базируется на нескольких столпах.

Первый - политический: он опирается прежде всего на отношения лидеров. Александр Григорьевич говорит на русском и белорусском, шейх Мухаммед - на арабском языке, но, как заметил собеседник, при общении кажется, что они говорят на одном языке и понимают друг друга с полуслова, а договоренности "просто летят".

Второй столп - международная повестка: Беларусь и ОАЭ выступают за мир, безопасность, многополярность и стабильность, у них нет противоречий, и они поддерживают друг друга.

Третий - экономика. Экономики не конкурируют, а взаимодополняют друг друга: Беларусь сильна в сельском хозяйстве и машиностроении, а Эмираты - в финансовом секторе, логистике и искусственном интеллекте. Соединение этих сильных сторон, по мнению собеседника, должно улучшить взаимную торговлю.

Отдельно Игорь Белый выделил и социальный аспект. Белорусы, по его словам, очень любят Эмираты: порядка 150 тыс. туристов из Беларуси посещают ОАЭ ежегодно. Этот человеческий интерес еще одна опора отношений, которая работает не только на туристическом, но и на общем уровне доверия между странами.

Сейчас главное - не потерять темп и довести точечные договоренности до практических результатов, по которым, судя по интервью, и будут оценивать, насколько экономика подтянулась до политического уровня.