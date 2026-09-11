Курс на всестороннее партнерство: Минск принимает высокую делегацию из Китая

Минск принимает высоких гостей из Поднебесной. По приглашению Совета Республики Национального собрания в столице с рабочим визитом находится делегация Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая.

В рамках визита запланирован ряд важных переговоров, направленных на укрепление межпарламентского диалога и торгово-экономического сотрудничества между Минском и Пекином.

Визит делегации Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая в Беларусь наглядный пример: всестороннего, всепогодного и стратегического характера отношений между нашими странами.

Во многом такое взаимодействие стало результатом дружеских отношений между лидерами Беларуси и Китая. Важно, что оно носит практическое наполнение. Соответствующую директиву Александр Лукашенко подписал еще в мае. В сегодняшнее непростое время Беларусь и Китай демонстрируют яркий пример успешного сотрудничества на международной арене.

Наши страны придерживаются одного вектора: построение многополярного мира, взаимная поддержка суверенитета, сотрудничество в международных организациях и, конечно, глобальные инициативы. Беларусь поддерживает выдвинутые Китаем 4 глобальные инициативы - в том числе и по глобальному развитию. И этот курс будет продолжен.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Это представители комитета экономики, которые приехали по нашему приглашению. Мы их пригласили для того, чтобы еще раз посмотреть, как развивается наше сотрудничество в экономическом плане. Прежде всего, конечно, речь идет об инициативе "Один пояс - один путь" - тот проект, который реализован, и жемчужиной которого является "Великий камень", где сегодня уже 170 резидентов из 15 стран мира. Конечно, это реализация и других инвестиционных и инновационных проектов. Главная цель их визита - чтобы мы еще раз внимательно изучили ту ситуацию, которая складывается в экономике между нашими странами. Это очень важно".

В целом сегодня нет направлений, где интересы Беларуси и Китая не пересекались бы. Мы плотно работаем в образовании, науке, здравоохранении, культуре и социальной сфере. В Беларуси 11,5 тыс. китайских молодых людей получают образование, у нас открыты 7 институтов имени Конфуция, а белорусы все чаще изучают китайский язык.

Перспективы очевидны, а для наших стран нет ничего невозможного. Время - показало.