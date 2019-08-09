Развитие евразийской интеграции сегодня в центре внимания премьеров стран - участниц ЕАЭС. Кыргызстан станет площадкой проведения межправсовета евразийской "пятерки". На повестке - порядка двух десятков вопросов. Партнеры обсудят распределение ввозных таможенных пошлин между бюджетами стран "пятерки", балансы спроса и предложения в поставках продовольствия, реализацию первых цифровых проектов в рамках ЕАЭС. Встреча премьер-министров станет уже 18-ой по счету с начала работы евразийского блока (напомним, накануне он отметил пятилетие) и третьей в текущем году. Всякий раз переговоры проходят под знаком устранения препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС.