Л. Ананич: Межпарламентское сотрудничество между Беларусью и Азербайджаном всегда развивалось динамично

Межпарламентское сотрудничество между Беларусью и Азербайджаном всегда развивалось динамично. Об этом на встрече председателя Палаты представителей Владимира Андрейченко с Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджана в Беларусизаявила заместитель руководителя рабочей группы по сотрудничеству с парламентом Азербайджана Лилия Ананич.



Лилия Ананич выразила уверенность, что богатый опыт взаимодействий Беларуси и Азербайджана будет востребован на новом этапе сотрудничества.