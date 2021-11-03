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Л. Ананич: Межпарламентское сотрудничество между Беларусью и Азербайджаном всегда развивалось динамично

Межпарламентское сотрудничество между Беларусью и Азербайджаном всегда развивалось динамично. Об этом на встрече председателя Палаты представителей Владимира Андрейченко с Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджана в Беларусизаявила заместитель руководителя рабочей группы по сотрудничеству с парламентом Азербайджана Лилия Ананич.

Лилия Ананич выразила уверенность, что богатый опыт взаимодействий Беларуси и Азербайджана будет востребован на новом этапе сотрудничества.

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