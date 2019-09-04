Л.Ермошина: Парламентская кампания в Беларуси переходит в активную фазу

Парламентская кампания в Беларуси переходит в активную фазу. Об этом в интервью нашему каналу заявила глава Центризбиркома Лидия Ермошина.

Парламентская кампания: идет прием заявок для регистрации инициативных групп по сбору подписей

В Белтелерадиокомпании сегодня состоялась запись обращения в рамках парламентских выборов. Итак, окружные и территориальные избиркомы сформированы. В состав каждой комиссии вошли 13 человек, уже состоялись первые заседания, определены председатели и секретари. Теперь вплоть до 17 сентября ЦИК принимает заявки для регистрации инициативных групп по сбору подписей в поддержку потенциальных претендентов на депутатский мандат.

Выдвижение кандидатов. Представить свою кандидатуру можно тремя способами

А в это воскресенье начнется следующий этап кампании - выдвижение кандидатов. Представить свою кандидатуру можно двумя способами: на съезде от политической партии, собрании трудового коллектива (его минимальная численность 300 человек) или же собрать 1000подписей. Так что уже в это воскресенье белорусам могут позвонить в дверь с просьбой поддержать того или иного претендента.

К 15 сентября Центризбирком определит участки для голосования

Найти свойбелорусы смогут, скачав специальное приложение, его запустят буквально на днях. Подробная информация появится на сайте центральной комиссии. К выборам проявляют активный интерес национальные и международные наблюдатели. Сегодня ЦИК выдал удостоверение номер один миссии СНГ - она уже приступила к работе. Напомним, выборы в Совет Республики состоятся 7 ноября, парламентские - 17-го