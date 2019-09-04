3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
Л.Ермошина: Парламентская кампания в Беларуси переходит в активную фазу
Парламентская кампания в Беларуси переходит в активную фазу. Об этом в интервью нашему каналу заявила глава Центризбиркома Лидия Ермошина.
Парламентская кампания: идет прием заявок для регистрации инициативных групп по сбору подписей
В Белтелерадиокомпании сегодня состоялась запись обращения в рамках парламентских выборов. Итак, окружные и территориальные избиркомы сформированы. В состав каждой комиссии вошли 13 человек, уже состоялись первые заседания, определены председатели и секретари. Теперь вплоть до 17 сентября ЦИК принимает заявки для регистрации инициативных групп по сбору подписей в поддержку потенциальных претендентов на депутатский мандат.
Выдвижение кандидатов. Представить свою кандидатуру можно тремя способами
А в это воскресенье начнется следующий этап кампании - выдвижение кандидатов. Представить свою кандидатуру можно двумя способами: на съезде от политической партии, собрании трудового коллектива (его минимальная численность 300 человек) или же собрать 1000подписей. Так что уже в это воскресенье белорусам могут позвонить в дверь с просьбой поддержать того или иного претендента.
К 15 сентября Центризбирком определит участки для голосования
Найти свойбелорусы смогут, скачав специальное приложение, его запустят буквально на днях. Подробная информация появится на сайте центральной комиссии. К выборам проявляют активный интерес национальные и международные наблюдатели. Сегодня ЦИК выдал удостоверение номер один миссии СНГ - она уже приступила к работе. Напомним, выборы в Совет Республики состоятся 7 ноября, парламентские - 17-го
.
Президент
Все
Лукашенко одобрил проект соглашения о взаимном исполнении судебных постановлений Беларуси и России
Лукашенко высказался об альтернативных выдвиженцах в Президенты
Александр Лукашенко назвал четыре сферы, которые оказались под ударом
Лукашенко об ЛГБТ в Грузии: Да не примут это грузины, они всю жизнь на женщин смотрели, с пеленок
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Вольфович о взаимодействии с Сербией: нужно переходить от слов к практическим результатам
Из-за супертайфуна "Конг-рей" на Тайване эвакуированы более 8,6 тыс. человек
Лавров рассказал, почему сомневается в возможности окончания конфликта в Украине вничью
Народной артистке России Раисе Рязановой - 80 лет
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов