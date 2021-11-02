Л. Гладкая о возможных законодательных новациях в рубрике "Площадка"

Уголовная ответственность за призывы к санкциям - вынужденная мера адекватного реагирования на ситуацию. Так считают белорусские эксперты, депутаты. Так считают и сами граждане Беларуси.

А вот можно ли считать гражданами Беларуси тех, кто открыто вредит своей стране и своим людям? Вопрос дискуссионный, но его подняли, и это прецедент.

Ведь в случае принятия такого решения самые ярые адепты госпереворота могут повторить судьбу известного героя Тома Хэнкса из фильма «Терминал». Остаться без родины, которую так усердно сами и убивали.

О возможных законодательных новациях расскажет Людмила Гладкая.

Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД предлагает лишать гражданства белорусов, которые сбежали из страны и работают в интересах, скажем, западных стран.

МВД предлагает лишать гражданства белорусов, которые сбежали из страны и работают в интересах других государств

Прав Вячеслав Орловский, начальник отдела ГУБОП, недавно сказав журналистам, что если человек сбежал из страны и так сильно ненавидит свое государство, что даже помогает внешним агрессорам его разрушать, то зачем такому человеку наше гражданство? Такие не должны иметь права называться белорусами. Если они отвернулись от страны, то почему страна не может отвернуться от них?

Суть предложения такова: предатели не смогут свободно приехать в Беларусь, не смогут участвовать в электоральных процессах, общественно-политической жизни государства. Логично? Логично.

Напомню, этим летом вступили в силу инициированные МВД изменения в закон о гражданстве. Выходило, что те, кто получил белорусское гражданство не по рождению, могли его и утратить, если по приговору суда будут признаны виновными в экстремистских, террористических преступлениях либо тех, которые причиняют другой тяжкий вред интересам Беларуси. Аналогично можно поступить и с теми, кто является гражданами нашей страны по праву рождения.

Государство взяло на себя функцию гарантировать безопасность граждан. Механизм должен быть и на случай, когда сами граждане начинают крушить страну, призывая внешние силы к разрушению государственных устоев. Вариант здесь один - давать жесткий отпор.

Это понимают все. И нужные шаги государство делает. К примеру, недавно в первом чтении был принят законопроект, который предлагает ужесточить уголовное наказание за поступки, направленные на причинение вреда национальной безопасности. Предлагается дополнить статью 361 УК, установив уголовную ответственность за призывы к санкциям против Беларуси, т.е. против ее граждан и юридических лиц.

Усиление ответственности - наша реакция на выпады коллективного Запада и лиц, призывающих к захвату власти

Усиление ответственности - наша реакция на выпады коллективного Запада, а также тех персон, которые призывают к захвату власти. И это мы еще мягко поступаем. К примеру, в Германии, Франции, США сроки куда серьезнее. В Литве возбудили дело против учительницы за призывы к госперевороту. На самом деле она вместе со своими сторонниками просила не гробить страну ковидными запретами, а вести более продуманную политику, борясь с пандемией. Кстати, не позавидую беглой оппозиции стран ЕС, США, которая обивала бы чужие пороги, выпрашивая санкции для своих соотечественников и предприятий, многие из которых являлись бы градообразующими.

Кто, кстати, обычно призывает или пропагандирует санкции? К примеру, политически незрелые и безответственные люди. Для большинства из них такие действия, высказывания в интернете - это что-то вроде забавы. Однако есть и профессиональные политики, общественные деятели, журналисты. Вряд ли они вредят своей стране, не понимая того, что делают.

Почему государство должно спокойно смотреть на подрывную деятельность? Тогда почему государство должно спокойно смотреть на подрывную деятельность? Такого не будет.

А что будет или может быть? Персональная ответственность по всей строгости закона, согласно содеянному. Речь может идти о преступлениях, приведших, например, к имиджевым потерям, дискредитации республики, серьезному удару от санкций по экономике и благосостоянию граждан.