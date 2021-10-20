Л. Гладкая в рубрике "Площадка" о том, кто и как попадает в опасные сети

Сегодня стало известно, что перечень формирований, причастных к экстремистской деятельности, пополнил чат "Дружины народной самообороны". Напомним, принятое постановление регламентирует порядок признания отдельных групп, кто ведет экстремистскую деятельность, в том числе с использованием мессенджеров и социальных сетей, экстремистскими формированиями. Кто и как попадает в опасные сети - в рубрике "Площадка".

327 - столько преступных телеграм-каналов и чатов сейчас работают против Беларуси. Это те, о которых известно силовикам. Меня всегда удивляло, как на эти площадки могут приходить, казалось бы, здравомыслящие люди? Ведь там нет новостей, а есть ложь и есть цель - экстремистская деятельность против твоего же государства.



Так поступают террористы. Вербуя людей для подрывной деятельности, они сначала снимают психологический барьер, размывают грани между истиной и ложью, добром и злом. И вот человек уже не считает убийцу убийцей, террориста террористом. Берет в руки оружие, легко отнимает чью-то жизнь. Ему внушили, что даже если и нарушил закон, то это, мол, для благой цели.

Для того чтобы уберечь граждан, и было принято постановление "О мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма".



При признании каналов экстремистскими формированиями они вместе со своей аудиторией, участниками могут попасть под уголовную ответственность. В этом разница с порядком признания информационной продукции экстремистскими материалами, когда ответственность административная.



Не слишком ли сурово, рассуждают одни. Другие принялись распространять слухи и фейки, выгодные экстремистам. Так они не только путают людей, но и уводят от главного: такой контент и такие формирования в Сети или реальной жизни опасны.



Смотрите, организаторы группировок рассказывают вам про чрезмерную жестокость, приводят неверное толкование законодательных норм. И вот вы, наслушавшись, начитавшись подобного, рассуждаете уже не о факте совершения преступления и ответственности за него, а чем-то несущественном. Кроме того, так сами преступники пытаются избежать наказания.



Теперь к сути постановления.

Телеграм-канал может признаваться как экстремистским материалом, так экстремистским формированием

Если у него статус экстремистского формирования, то подписчики действительно могут стать фигурантами уголовных дел. Что касается подписки на каналы, которые признаются экстремистскими материалами, то она пока не наказуема. Но при одном условии: что подписчик не рекламирует канал, не распространяет его информацию и не отправляет туда свою, не перечисляет деньги. А если названное есть, то подписчики привлекаются к административной ответственности. Вещь тоже не из приятных.



Понятно, что наказание до семи лет касается деятельных активистов и сторонников экстремистских сообществ. Тех, кто создает такие формирования, руководит ими, публикует и распространяет опасный контент. Тех, кто вербует для подрывной деятельности. Таких отписка от канала, чата от ответственности не освобождает. Даже если данные удалены, остается электронный след. Что до рядовых подписчиков, то их сначала предупредят. Затем применят нормы административного законодательства. И уж потом для злостных нарушителей уголовная статья.



Уголовная ответственность - не единственное последствие для участников экстремистских формирований

Законом о противодействии экстремизму для таких граждан после отбытия наказания предусмотрен пятилетний запрет, к примеру, на педагогическую деятельность, государственную, военную службу, на возможность иметь огнестрельное оружие. Эти граждане будут подлежать и особому финансовому контролю.



У каждого есть возможность уйти из опасных сетевых сообществ. Так, собственно, и поступили люди после опубликования постановления и стали массово отписываться от экстремистских каналов.

