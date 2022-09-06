Латвия приостанавливает действие соглашения о сотрудничестве с Беларусью

Правительство Латвии приняло решение о приостановке с 9 сентября действия соглашения об экономическом и научно-техническом сотрудничестве с Беларусью. Об этом сообщаетТАСС со ссылкой на информацию канцеляриикабинета министров Латвии.

Подобное решение, согласно сообщению, принято в связи с "нарушением Беларусью норм международного права" и ее поддержкой специальной военной операции РФ на Украине.

Двустороннее соглашение между правительствами Беларусии Латвии было подписано в 2004 году с целью расширения сотрудничества в сферах промышленности, финансов, транспорта, туризма, сельского хозяйства.