Лавров: Мы ценим отношения между Беларусью и Россией

Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков встречается с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Главы внешнеполитических ведомств намерены обсудить широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе обменяться мнениями по проблематике урегулирования украинского кризиса, а также коснуться международной повестки.

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:

"Мы ценим отношения между нашими странами, отношения союзничества, стратегического партнерства, добрососедства, доверительности. И подтверждением характера, особого характера этих отношений стало совместное празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Президенты России и Республики Беларусь вместе с другими мировыми лидерами принимали участие в параде Победы на Красной площади, и очень символично, что расчеты российских и белорусских военных плечом к плечу прошли торжественным строем по Москве и Минску. А в разных городах Союзного государства состоялись совместные шествия в рамках таких акций, как "Беларусь помнит" и "Бессмертный полк".

К слову, об исторической памяти, которая в том числе является связующим звеном в союзе наших стран: первой точкой в программе официального визита Максима Рыженкова в Москву стал Александровский сад, где министр возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата и стелам городов-героев. Также сегодня глава МИД Беларуси дал интервью телеканалу "Россия 24 и высказал свою позицию, кому выгодно продолжение украинского конфликта.