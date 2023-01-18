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Лавров прибыл в Минск с рабочим визитом

Лавров прибыл в Минск с рабочим визитом

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в Минск, где19 января примет участие в совместном заседании коллегии МИД РФ и Беларуси, сообщает РИА "Новости".

У главы российского внешнеполитического ведомства также запланированы встреча с Президентом БеларусиАлександром Лукашенко и переговоры с белорусским коллегой Сергеем Алейником.

Совместные заседания коллегий дипведомств двух стран проводятся ежегодно, начиная с 2000 г. Предыдущее совместное заседание коллегий МИД России и МИД Беларуси прошло в ноябре 2021 года в Москве.

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