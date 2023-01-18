Лавров прибыл в Минск с рабочим визитом

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в Минск, где19 января примет участие в совместном заседании коллегии МИД РФ и Беларуси, сообщает РИА "Новости".

У главы российского внешнеполитического ведомства также запланированы встреча с Президентом БеларусиАлександром Лукашенко и переговоры с белорусским коллегой Сергеем Алейником.