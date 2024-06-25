Лавров: Самым первым актом саммита в Астане будет официальное принятие Беларуси в ШОС

Беларусь в шаге от вступления в Шанхайскую организацию сотрудничества - одну из крупнейших интеграций мира. Наш геополитический выбор обусловлен принципами, которые лежат в основе ШОС, - равноправия и уважения стран-участниц друг к другу независимо от политического веса или экономического влияния.

Такая политика в отношении партнеров всегда была близка Беларуси.Рассчитываем вступить в шанхайскую семью на предстоящем саммите. Он пройдет 3-4 июля в Астане.

А. Лукашенко провел переговоры с главой МИД России С. Лавровым

Россия (к слову, тоже участница объединения) оказала в этом Беларуси немалое содействие. Наш Президент сегодня лично выразил слова благодарности министру иностранных дел за проведенную российской стороной работу. Во Дворце Независимости прошли переговоры Александра Лукашенко и Сергея Лаврова. Глава российского внешнеполитического ведомства в Минске - с официальным визитом. Наш Президент подчеркнул важную роль МИД Беларуси и России. Их работа - пример для других ведомств наших стран. Содействие полноценному вступлению Беларуси в Шанхайскую организацию сотрудничества сложно переоценить.

"Судя по вашим высказываниям в последнее время, я вижу, что мы выполнили все обязательства и таких проблем по вступлению Беларуси в ШОС сегодня нет. Это очень важно для Беларуси", - отметил Президент Беларуси.

Александр Лукашенко отметил важность присутствия на такой "более-менее конкретной" международной площадке, где участвуют ведущие лидеры мировых держав.



"Важно не только с точки зрения имиджа и политики, но и с точки зрения экономики. Есть возможность в любой момент обсудить любые вопросы, в том числе и конкретные", - сказал он.



Впрочем, и ранее, как отметил глава государства, он всегда мог поговорить с любым из лидеров стран ШОС, получить ответы по каким-то вопросам либо поддержку по тем или иным проблемам.



"А сейчас мы будем участвовать в принятии всех решений, которые по статусу принадлежат Шанхайской организации сотрудничества", - подчеркнул Президент.



В свою очередь Сергей Лавров заверил, что по вопросу приобретения Беларусью полноправного членства в ШОС все решено.





"Все уже договоренности закреплены. Самым первым актом саммита в Астане будет официальное принятие Беларуси в полноправные члены ШОС. И весь остальной саммит Беларусь будет участвовать наравне со всеми остальными членами", - сказал он.



Президент Беларуси провел переговоры с главой МИД России

Что касается союзной политической линии, наши страны занимают на внешнем контуре согласованную позицию по всем основным вопросам, отметил Александр Лукашенко. Проблемных моментов сегодня нет ни в работе МИД, ни в целом во внешней политике, в частности, в действиях на международных площадках и организациях (от ООН до ОБСЕ). Повестка у Минска и Москвы идентичная. И такая схожесть взглядов способствует усилению позиций Союзного государства на политической арене.

"Всегда Россия может рассчитывать на поддержку Беларуси по тем вопросам, где мы ее способны оказать. Еще раз благодарю за то, что вы всегда нам оказываете соответствующую поддержку", - сказал Президент.



"Мы сегодня добрым странам и добрым народам демонстрируем нашими отношениями, как должны выстраиваться отношения между государствами. Во многом это ваша заслуга с Министерством иностранных дел Беларуси. Мы в этом направлении будем и дальше сотрудничать", - заявил белорусский лидер.



Он отметил, что в ближайшее время в плане белорусско-российского сотрудничества предстоит Форум регионов, а также поблагодарил за решение о масштабном присутствии Вооруженных Сил России и высших должностных лиц на параде, который планируется провести в Минске в День Независимости к 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

"Мы это очень ценим. Поэтому можете надеяться, что все, что мы запланировали вместе, с белорусской стороны будут вопросы решены без задержки и без всякой остановки", - сказал Александр Лукашенко.



В мире возрастает внешнеполитическая составляющая союза Беларуси и России. Она будет иметь в перспективе все более прикладное значение, в этом убежден Сергей Лавров. И вся работа Минска и Москвы на международной арене будет нацелена на максимально эффективное союзное строительство. Интеграционные процессы набирают силу.



Беларусь и Россия реализуют 28 союзных программ, а сотрудничество охватывает десятки приоритетных направлений.

На встрече затронули тему евразийской безопасности. Отмечено, что ОБСЕ не только не справляется со своей главной задачей - содействовать равноправному сотрудничеству в этих вопросах на континенте, но и подвержена заокеанскому влиянию и манипуляциям. Минск и Москва выступают за то, чтобы вопросы безопасности решались странами региона самостоятельно без вмешательства извне.

В прошлом году осенью по инициативе Александра Лукашенко здесь, в Минске, состоялась первая конференция по евразийской безопасности. Она была весьма успешной, даже привлекла некоторых участников из числа стран НАТО и Евросоюза. Министр иностранных дел Венгрии участвовал в ней, в частности. И мы активно поддерживаем нацеленность белорусских наших друзей на то, чтобы такие конференции сделать регулярными. Вторая конференция по евразийской безопасности состоится в конце октября - начале ноября. Мы обсуждали подготовку к ней. Обязательно будем участвовать и обязательно будем способствовать тому, чтобы она конкретизировала концептуально, как нам дальше продвигать эти процессы.



С. Лавров: Беларусь и Россия выступают за то, чтобы вопросы безопасности рассматривали страны нашего континента без вмешательства извне Сергей Лавров, министр иностранных дел России

Евразии нужна своя концепция безопасности. Она должна обеспечивать баланс интересов всех стран континента, отмечено на встрече. К этой работе приглашены партнеры. Минск и Москва в этих вопросах единодушны, подчеркнул Сергей Лавров.