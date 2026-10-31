ЛДПБ обновила программу и руководство на XXIII съезде в Минске

В Минске прошел XXIII внеочередной съезд Либерально-демократической партии Беларуси. На масштабный форум съехались более тысячи делегатов и гостей со всей республики. На повестке дня - выработка обновленной стратегии развития политической силы в условиях современных вызовов.

Руслан Зеленкевич, председатель Смолевичской районной организации ЛДПБ:

"Подводим очередные итоги года. Награждать будем тружеников сельского хозяйства, промышленности, заводов. Смолевичский край богат этим. И, конечно, постановка задач на следующий год. Мы растем, движемся, регион наш увеличивается, поэтому работы много".

В ходе открытого голосования делегаты приняли ряд принципиальных решений, утвердили обновленную программу, а также провели плановую ротацию в партийном руководстве.