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Лебедев: Безопасность Союзного государства от внешнего воздействия будет обеспечена

Безопасность Союзного государства от внешнего воздействия будет обеспечена. Это заявил председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев. Безопасность граждан и территориальная целостность является стратегическим вопросом. В Минске и Москве следят за ситуацией и зеркально реагируют на активность у границ Союзного государства. По итогам встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина в Беларуси на боевое дежурство поставлены комплексы С-400 и "Искандер".

Сергей Лебедев, председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ:

Геополитическая турбулентность диктует условия для активизации встреч на разных уровнях. Через неделю в Петербурге по приглашению президента России состоится неформальная встреча глав - стран СНГ.

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