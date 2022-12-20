Лебедев: Безопасность Союзного государства от внешнего воздействия будет обеспечена

Безопасность Союзного государства от внешнего воздействия будет обеспечена. Это заявил председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев. Безопасность граждан и территориальная целостность является стратегическим вопросом. В Минске и Москве следят за ситуацией и зеркально реагируют на активность у границ Союзного государства. По итогам встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина в Беларуси на боевое дежурство поставлены комплексы С-400 и "Искандер".