Лебедев: Странам СНГ важно объединить усилия в противодействии агрессивному внешнему давлению

Необходимость развития информационно-аналитической работы спецслужб СНГ стала одной из тем и 52-го заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств - участников Содружества. Оно прошло сегодня в Минске. Наращивание потенциала в области аналитической сферы, а также борьбы с фейками - острое требование времени. Такого рода работе необходимо придать системный и регулярный характер, подготовить по каналам спецслужб документы, содержащие комплексную оценку происходящего в регионе и мире. В ходе обсуждения шла речь о том, что СНГ столкнулось с беспрецедентными вызовами и угрозами. Коллективный Запад, наплевав на нормы международного права и элементарные приличия, забыв о правилах добрососедства, всеми силами стремится вбить клин в наше Содружество. В работе Совета также приняли участие руководители Исполнительного комитета Содружества и Антитеррористического центра СНГ.