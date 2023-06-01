3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
Лебедев: Странам СНГ важно объединить усилия в противодействии агрессивному внешнему давлению
В европейском регионе разворачивается крупнейший военно-политический кризис со времен окончания Второй мировой войны.
Необходимость развития информационно-аналитической работы спецслужб СНГ стала одной из тем и 52-го заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств - участников Содружества. Оно прошло сегодня в Минске. Наращивание потенциала в области аналитической сферы, а также борьбы с фейками - острое требование времени. Такого рода работе необходимо придать системный и регулярный характер, подготовить по каналам спецслужб документы, содержащие комплексную оценку происходящего в регионе и мире. В ходе обсуждения шла речь о том, что СНГ столкнулось с беспрецедентными вызовами и угрозами. Коллективный Запад, наплевав на нормы международного права и элементарные приличия, забыв о правилах добрососедства, всеми силами стремится вбить клин в наше Содружество. В работе Совета также приняли участие руководители Исполнительного комитета Содружества и Антитеррористического центра СНГ.
Минск не зря называется столицей Содружества. Здесь регулярно проходят многие заседания и встречи, которые посвящены нашему сотрудничеству и взаимодействию. Сегодня, в условиях грубого и агрессивного давления на Беларусь, Россию и другие страны СНГ, это особенно актуально. Нам очень важно объединить усилия в противодействии этим угрозам и давлению, чтобы защитить суверенитет и независимость стран Содружества.
Руководители спецслужб стран СНГ возложили цветы к монументу Победы
Сегодня же главы делегаций Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств - участников СНГ почтили подвиг советского народа в годы Великой Отечественной войны и возложили цветы к монументу Победы.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Как будет проходить агитация кандидатов в СМИ и кто будет следить за соблюдением принципа равенства
Какой принцип лежит в основе белорусской стратегии безопасности - в проекте "Диспозиция"
Как реагировать на современные вызовы, обсудили на Международной военно-научной конференции
Какие техника и психологические приемы помогают таможне обнаруживать запрещенные грузы на ПП
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
За ролик дрифта лишили прав, авария с участием четырех авто - обзор ДТП
Дикий лось ворвался в автосалон BMW и разгромил несколько раритетных машин
Неисправная печь едва не сгубила людей, вспыхнула зарядка аккумулятора - обзор ЧП
Мошенники сообщили жительнице Гродно радостную весть и выманили у нее более 55 тыс. рублей