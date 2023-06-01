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Лебедев: Странам СНГ важно объединить усилия в противодействии агрессивному внешнему давлению

В европейском регионе разворачивается крупнейший военно-политический кризис со времен окончания Второй мировой войны.

Необходимость развития информационно-аналитической работы спецслужб СНГ стала одной из тем и 52-го заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств - участников Содружества. Оно прошло сегодня в Минске. Наращивание потенциала в области аналитической сферы, а также борьбы с фейками - острое требование времени. Такого рода работе необходимо придать системный и регулярный характер, подготовить по каналам спецслужб документы, содержащие комплексную оценку происходящего в регионе и мире. В ходе обсуждения шла речь о том, что СНГ столкнулось с беспрецедентными вызовами и угрозами. Коллективный Запад, наплевав на нормы международного права и элементарные приличия, забыв о правилах добрососедства, всеми силами стремится вбить клин в наше Содружество. В работе Совета также приняли участие руководители Исполнительного комитета Содружества и Антитеррористического центра СНГ.

Минск не зря называется столицей Содружества. Здесь регулярно проходят многие заседания и встречи, которые посвящены нашему сотрудничеству и взаимодействию. Сегодня, в условиях грубого и агрессивного давления на Беларусь, Россию и другие страны СНГ, это особенно актуально. Нам очень важно объединить усилия в противодействии этим угрозам и давлению, чтобы защитить суверенитет и независимость стран Содружества.
Сергей Лебедев, генеральный секретарь СНГ

Руководители спецслужб стран СНГ возложили цветы к монументу Победы

Сегодня же главы делегаций Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств - участников СНГ почтили подвиг советского народа в годы Великой Отечественной войны и возложили цветы к монументу Победы.

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