Александр Лукашенко отметил, что такой разговор важен и должен статьхорошей традицией. Ведь в одном месте собираются люди из всей страны со своими предложениями, заботами и видением будущего Беларуси. Сегодня актив не только сверит часы, но и определит дальнейшую стратегию работы в новых для нашей страны экономических реалиях. В условиях пандемии Беларусь научилась жить и, надо сказать, удачнее многих стран. Теперь вот новый вызов- санкционный маятник отдельных стран Запада. Подробности встречи смотрите в наших следующих выпусках.