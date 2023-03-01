Ли Кэцян: Отношения Китая и Беларуси выстроены на основе сотрудничества и взаимного выигрыша

Сегодня - основной день государственного визита Президента Беларуси в Китай. Начался он со встречи с премьером Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Кэцяном. Место переговоров - здание Дома народных собраний. Здесь, в западной части площади Тяньаньмэнь, располагается парламент КНР. Это традиционная площадка для официальных встреч, приемов, заседаний и съездов.

Новые горизонты сотрудничества Минска и Пекина

Сегодня на повестке новые горизонты сотрудничества Минска и Пекина. Глава государства поблагодарил китайскую сторону за колоссальную помощь и поддержку Беларуси. Александр Лукашенко отметил, что на посту Президента это его 13-й визит в Китай. В свое время именно в Китае перенимали опыт создания свободных экономических зон, а венцом и жемчужиной сотрудничества стал проект по созданию индустриального парка "Великий камень".





Александр Лукашенко подчеркнул, что при непосредственном участии Ли Кэцяна стороны достигли практически невозможного. Ранее стороны мечтали о $5 млрд товарооборота. Сегодня же этот показатель уже практически достиг $6 млрд и продолжает расти.

"У нас нет закрытых тем для сотрудничества. Мысотрудничаем по всем направлениям. И, самое главное, мы никогда не ставили перед собой задачу, чтобы дружить или работать против третьих стран, кого бы то ни было. Мы делаем все в интересах своих народов - белорусского и китайского. Так будет и впредь", - заверил белорусский лидер.

Наши отношения выстроены на основе взаимного уважения, доверия, а также сотрудничества и взаимного выигрыша. Практическое сотрудничество постепенно растет. Наши отношения имеют очень широкие перспективы развития. Уверен, что китайско-белорусские отношения развиваются на основе многолетней дружбы. Ли Кэцян, премьер Госсовета Китая