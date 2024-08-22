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Ли Цян: Беларусь и Китай постоянно углубляют политическое взаимодоверие и наращивают деловое сотрудничество
Беларусь и Китай постоянно углубляют политическое взаимодоверие и наращивают деловое сотрудничество. Об этом заявил премьер Государственного совета Китая Ли Цянна встречес Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.
По словам Ли Цяна, за последние годы под стратегическим руководством лидеров двух стран отношения Беларуси и Китая стабильно, устойчиво развиваются и вышли на уровень всепогодного и всестороннего стратегического партнерства. Двустороннее сотрудничество находится на беспрецедентно высоком уровне, подчеркнул Ли Цян. "Постоянно углубляется политическое взаимодоверие и наращиваются результаты делового сотрудничества", - добавил он. В июле 2024 года состоялась встреча Александра Лукашенко и Си Цзиньпина в Астане, где они выработали новые планы по углублению взаимодействия двух стран. "В этот раз во время своего визита я готов с белорусскими коллегами полноценно реализовать договоренности двух стран на высшем уровне и в дальнейшем наращивать наше взаимовыгодное сотрудничество на благо наших стран и народов", - заверил высокий зарубежный гость.
Ли Цян высказал ряд предложений для усиления сотрудничества. "Мы должны на высоком уровне поддерживать политическое взаимодоверие, - подчеркнул он. - На протяжении 32 лет с момента установления дипломатических отношений сотрудничество Китая и Беларуси вне зависимости от внешней конъюнктуры всегда демонстрирует жизненную силу и энергию. Самая главная причина этого в том, что у нас высокий уровень взаимного доверия. Господин Президент, Вы как самый любимый политик белорусского народа на протяжении длительного времени относитесь к Китаю дружественно". Было отмечено, что Александр Лукашенко много раз посещал Китай с визитами, встречался с Председателем КНР Си Цзиньпином, и лидеры двух стран проводили стратегический обмен мнениями, задавали новые ориентиры для устойчивого развития китайско-белорусских отношений. "Мы с радостью отмечаем, что на всех уровнях, во всех областях мы поддерживаем своевременную сверку часов и обмен мнениями по вопросам, касающимся коренных интересов двух стран и важных озабоченностей", - сказал Ли Цян.
Фото: БЕЛТА
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