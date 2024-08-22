Ли Цян: Беларусь и Китай постоянно углубляют политическое взаимодоверие и наращивают деловое сотрудничество

По словам Ли Цяна, за последние годы под стратегическим руководством лидеров двух стран отношения Беларуси и Китая стабильно, устойчиво развиваются и вышли на уровень всепогодного и всестороннего стратегического партнерства. Двустороннее сотрудничество находится на беспрецедентно высоком уровне, подчеркнул Ли Цян. "Постоянно углубляется политическое взаимодоверие и наращиваются результаты делового сотрудничества", - добавил он. В июле 2024 года состоялась встреча Александра Лукашенко и Си Цзиньпина в Астане, где они выработали новые планы по углублению взаимодействия двух стран. "В этот раз во время своего визита я готов с белорусскими коллегами полноценно реализовать договоренности двух стран на высшем уровне и в дальнейшем наращивать наше взаимовыгодное сотрудничество на благо наших стран и народов", - заверил высокий зарубежный гость.

Ли Цян высказал ряд предложений для усиления сотрудничества. "Мы должны на высоком уровне поддерживать политическое взаимодоверие, - подчеркнул он. - На протяжении 32 лет с момента установления дипломатических отношений сотрудничество Китая и Беларуси вне зависимости от внешней конъюнктуры всегда демонстрирует жизненную силу и энергию. Самая главная причина этого в том, что у нас высокий уровень взаимного доверия. Господин Президент, Вы как самый любимый политик белорусского народа на протяжении длительного времени относитесь к Китаю дружественно". Было отмечено, что Александр Лукашенко много раз посещал Китай с визитами, встречался с Председателем КНР Си Цзиньпином, и лидеры двух стран проводили стратегический обмен мнениями, задавали новые ориентиры для устойчивого развития китайско-белорусских отношений. "Мы с радостью отмечаем, что на всех уровнях, во всех областях мы поддерживаем своевременную сверку часов и обмен мнениями по вопросам, касающимся коренных интересов двух стран и важных озабоченностей", - сказал Ли Цян.

