"Либо в десять раз больше, либо война" - как США шантажирует страны

"Банановое вторжение" США в Гватемалу в 1954 году принято считать одной из самых наглых и одиозных операций ЦРУ в истории. Официально США хотели "уберечь страну от коммунизма". На делеавтоматом и ракетами защищали интересы своих же компаний, эксплуатирующих ресурсы страны.

Самый яркий пример - история "Юнайтед Фрут", крупнейшего американского экспортерабананов. Президент Гватемалы хотел вернуть неиспользуемые, но выкупленные США земли государству. Американской корпорации было предложено свыше миллиона долларов компенсации. США ответили: "либо в десять раз больше, либо война". Таких денег у маленькой Гватемалы попросту не было.

В это время страной руководил Хакобо Арбенс. Он выиграл президентские выборы, пытался ослабить американское влияние и ограничить права иностранных компаний. Против Гватемалы ввели экономические санкции, и дабы разобраться с неугодным режимом, в соседнем Гондурасе сформировали лагерь наемников. Обучали так называемую Армию освобожденияамериканские инструкторы и кадровые военные. Агенты ЦРУ снабжали армию техникой и оружием. Вторжение началось в июне 1954 года.

26 мая американский самолет разбросал над столицей Гватемалы листовки с обещаниями "освобождения от коммунизма". Через месяц Гватемала обратилась в ООН с просьбой пресечь агрессию США. Но США, Великобритания и Франция на Совбезе ООН использовали право вето. Таким образом, Вашингтон фактически получил санкцию на вторжение.

Для устрашения населения из здания посольства США в столице Гватемалы на полной громкости транслировали записи воздушного налета, а американский посол подкупил военную верхушку. Дни последнего независимого правительства Гватемалы были сочтены. Америка отстояла свои бананы, но направила страну на путь тридцатилетней гражданской войны.

Власть захватил проамериканский полковник Карлос Армас. В стране развернулись массовые репрессии - за решетку бросили тысячи человек, связанных с коммунистами, многих расстреляли. Все социально-экономические реформы Арбенса свернули. Результат - гражданская война, продолжавшаяся 36 лет и унесшая более 200 тыс. жизней.

