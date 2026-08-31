Лидеры 17 стран и генсек ООН примут участие в саммите ШОС в Бишкеке

Лидеры 17 государств и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш примут участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке. Участники обсудят актуальные вопросы международной и региональной повестки, приоритетные направления дальнейшего развития ШОС, а также перспективы углубления сотрудничества в политической, торгово-экономической, транспортно-логистической, цифровой, экологической и культурно-гуманитарной сферах.

По итогам будут подписаны декларация 25-летия организации, документы и решения, направленные на дальнейшее укрепление многопланового сотрудничества и совершенствование ее деятельности.

На встрече на высшем уровне в формате "ШОС плюс" в расширенном составе состоится обмен мнениями по вопросам укрепления центральной координирующей роли ООН и международного права, а также содействия устойчивому развитию и расширению взаимовыгодного сотрудничества.

Напомним, саммит начинает работу в Кыргызстане уже 31 августа и продлится два дня.