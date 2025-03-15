Лидеры России, Беларуси, Таджикистана и Азербайджана договорились встретиться 9 мая в Москве

Кремль сообщил о неформальной встрече президентов Беларуси, России и Таджикистана Александра Лукашенко, Владимира Путина и Эмомали Рахмона, а также их совместном телефонном разговоре с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает БЕЛТА.

"Проводящие совместную неформальную встречу Президент Российской Федерации Владимир Путин, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко и Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон связались по телефону с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. Состоялся теплый, дружеский разговор, в ходе которого лидеры обсудили целый ряд актуальных вопросов дальнейшего развития межгосударственных отношений", - говорится в сообщении.

Лидеры стран условились встретиться 9 мая в Москве в ходе торжественных мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщалось, Александр Лукашенко накануне совершил официальный визит в Российскую Федерацию. Президенты Беларуси и России провели как официальные переговоры, так и много времени общались в неформальной обстановке.