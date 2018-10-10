Лидеры Беларуси и России примут участие в V Форуме регионов двух стран

Белорусско-российская тематика на этой неделе вновь приобретает особое звучание на фоне V Форума регионов Беларуси и России. Союзные вопросы в последнее время часто обсуждаются в прессе. Это и понятно, несмотря на плотный график, лидеры двух стран поддерживают активный диалог. Вот и на форуме в Могилеве Александр Лукашенко и Владимир Путин встретятся уже в третий раз за неполные два месяца. И как бы ни пытались раскачать союзную лодку отдельные СМИ, неразрешенных болевых моментов в отношениях двух стран не остается.

Настрой на позитивную динамику отмечен и сегодня на встрече Главы государства с новым послом России в Беларуси. Кстати, назначение Михаила Бабича также широко обсуждалось в СМИ. Мнения абсолютно полярные. Дипломат получил еще и особый статус спецпредставителя по развитию торгово-экономического сотрудничества. Практика показывает: доверие и компромисс в двусторонних отношениях всегда побеждают. Детали союзного диалога - у Ольги Макей.

В последнее время внимание прессы как никогда приковано к Союзному государству. Много поводов, конечно, дают президенты: видятся часто. Как раз накануне пресс-службы белорусского и российского лидеров сообщают: 12 октября Александр Лукашенко и Владимир Путин встретятся снова, на этот раз в Могилеве. В графике президентов и отдельная личная встреча, но главное - участие в V Форуме регионов двух стран.

На этот раз форум юбилейный. За время существования уже подтвердил статус главного события Союзного государства. В Могилеве ждут 20 российских губернаторов: регионы - от Москвы до Ханты-Мансийска. К подписанию готовят более 70 документов о сотрудничестве. В денежном эквиваленте это прибавка в полмиллиарда долларов.

Конечно, в том числе и предстоящее событие союзной повестки Президент Беларуси обсудит с послом России Михаилом Бабичем. Две недели назад, принимая от дипломата верительную грамоту, белорусский лидер подчеркнет: на нового посла особые надежды в реализации всех договоренностей Минска и Москвы, учитывая еще и особый статус спецпредставителя президента России по развитию торгово-экономического сотрудничества с Беларусью. Этот тезис прозвучит и сегодня. И, несмотря на все комментарии в некоторых СМИ в адрес персоны Михаила Бабича и связанного с этим будущего отношений Беларуси и России, стороны настроены исключительно на позитив. Всем комментаторам белорусский лидер говорит публично: "Не дождутся!"

Президенты встречаются действительно часто. Дважды союзную повестку детально обсуждали в Сочи, меньше двух недель назад виделись на площадке СНГ в Душанбе. Каждый месяц созваниваются по телефону, как, например, в прошлое воскресенье.

Тогда Александр Лукашенко лично поздравит Владимира Путина с днем рождения, но, даже несмотря на праздничный повод, президенты все равно обсуждают общую экономику.

Такая частая сверка часов - как раз для того, чтобы все, как часы, и работало, а договоренности исполнялись. И как бы ни хотелось кому-то писать, что союзное море штормит, раскачать общую лодку не выйдет. И уж тем более не выйдет повернуть Беларусь либо к Востоку, либо к Западу. Такого выбора перед страной не стоит, об этом неоднократно говорил Президент.

Вообще, Беларусь для России - четвертый торговый партнер среди всех стран мира, опережают лишь Китай, Германия и Нидерланды. Из стран СНГ Беларусь и вовсе лидер. За первые полгода в общей копилке товарооборота уже более 23 миллиардов долларов. При 32 за весь прошлый год.

У Беларуси тесные контакты с 80-ю регионами России из 85. С начала года нашу страну посетили более 70 делегаций из разных городов соседней страны. Но самое важное - более 8 тысяч предприятий двух стран связаны производственной кооперацией. Это взаимные поставки сырья и комплектующих. Сегодня трудно найти хоть один регион России, где не было бы белорусских товаров или машин. Как пример - Мурманская область.