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Лидеры ЕАЭС утвердили ориентиры макроэкономической политики на ближайшие годы
Лидеры стран Евразийского экономического союза на заседании Высшего Евразийского экономического совета утвердили основные ориентиры макроэкономической политики государств - членов ЕАЭС на 2022-2023 годы, сообщает БелТА.
Документ был подготовлен с учетом сложившейся ситуации высокой неопределенности в глобальной экономике и экономиках стран ЕАЭС. Государства намерены выработать и реализовать комплексные меры по обеспечению макроэкономической стабильности и устойчивости к внешним вызовам, а также интенсифицировать усилия по выполнению национальных и интеграционных мер, направленных на достижение цели по выходу союза на траекторию опережающего развития.
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