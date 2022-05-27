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Лидеры ЕАЭС утвердили ориентиры макроэкономической политики на ближайшие годы

Лидеры ЕАЭС утвердили ориентиры макроэкономической политики на ближайшие годы

Лидеры стран Евразийского экономического союза на заседании Высшего Евразийского экономического совета утвердили основные ориентиры макроэкономической политики государств - членов ЕАЭС на 2022-2023 годы, сообщает БелТА.

Документ был подготовлен с учетом сложившейся ситуации высокой неопределенности в глобальной экономике и экономиках стран ЕАЭС. Государства намерены выработать и реализовать комплексные меры по обеспечению макроэкономической стабильности и устойчивости к внешним вызовам, а также интенсифицировать усилия по выполнению национальных и интеграционных мер, направленных на достижение цели по выходу союза на траекторию опережающего развития.

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