Лидеры ЕАЭС утвердили ориентиры макроэкономической политики на ближайшие годы

Документ был подготовлен с учетом сложившейся ситуации высокой неопределенности в глобальной экономике и экономиках стран ЕАЭС. Государства намерены выработать и реализовать комплексные меры по обеспечению макроэкономической стабильности и устойчивости к внешним вызовам, а также интенсифицировать усилия по выполнению национальных и интеграционных мер, направленных на достижение цели по выходу союза на траекторию опережающего развития.