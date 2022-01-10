Лидеры ОДКБ почтили минутой молчания память погибших в Казахстане

Лидеры стран Организации Договора о коллективной безопасности сегодня на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ почтили минутой молчания память погибших в результате протестов в Казахстане, сообщает БЕЛТА.



В Казахстане 10 января объявлен общенациональный траур. Премьер-министр Армении Никол Пашинян как председатель Совета коллективной безопасности открыл саммит и прежде всего предложил главам государств почтить память погибших в результате протестов минутой молчания.