3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
Лидеры ОДКБ почтили минутой молчания память погибших в Казахстане
Лидеры стран Организации Договора о коллективной безопасности сегодня на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ почтили минутой молчания память погибших в результате протестов в Казахстане, сообщает БЕЛТА.
В Казахстане 10 января объявлен общенациональный траур. Премьер-министр Армении Никол Пашинян как председатель Совета коллективной безопасности открыл саммит и прежде всего предложил главам государств почтить память погибших в результате протестов минутой молчания.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Смертельная авария произошла в Минском районе - погиб пешеход
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе