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Лидеры ОДКБ почтили минутой молчания память погибших в Казахстане

Лидеры ОДКБ почтили минутой молчания память погибших в Казахстане

Лидеры стран Организации Договора о коллективной безопасности сегодня на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ почтили минутой молчания память погибших в результате протестов в Казахстане, сообщает БЕЛТА.

В Казахстане 10 января объявлен общенациональный траур. Премьер-министр Армении Никол Пашинян как председатель Совета коллективной безопасности открыл саммит и прежде всего предложил главам государств почтить память погибших в результате протестов минутой молчания.

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