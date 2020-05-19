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Лидеры стран ЕАЭС обсуждают стратегию интеграции до 2025 года
Жизнь и экономика "евразийской пятерки" во время и после пандемии, стратегия ЕАЭС на следующие 5 лет и международное сотрудничество. Это повестка сегодняшнего саммита лидеров стран объединения, который уже второй раз в этом году проходит в формате видеоконференции. Прошлую "виртуальную встречу" месяц назад посвятили противостоянию COVID-19 и шагам по восстановлению и развитию в эпоху посткоронавируса. Тема актуальна по-прежнему. Именно поэтому важно четко определить, как будет развиваться союз в новых условиях. Есть план на ближайшие 5 лет - такая "дорожная карта" интеграции. Согласно документу, страны еще больше усилят взаимодействие в сфере здравоохранения. В целом же остальные предложения созвучны приоритетам председательства Беларуси в объединении. Это создание благоприятной среды для движения товаров, услуг. Нужно принять своевременные решения, сформировать общие рынки: энергетический, газа, нефти и нефтепродуктов.
В стратегии "союза пяти" на ближайшие 5 лет отражены и новые направления
Развитие зеленых технологий, использование возобновляемых источников энергии, проекты в сферах науки и образования. Сегодня политикам предстоит определиться еще по нескольким важным вопросам, например, как будет развиваться транспортный рынок ЕАЭС - речь о создании условий для прозрачных грузоперевозок. Обсудят и международное партнерство. Имидж ЕАЭС с каждым годом только усиливается, все больше государств заявляют о сотрудничестве.
Куба хочет получить статус наблюдателя в ЕАЭС
Уже созданы зоны свободной торговли с Вьетнамом, Ираном, Сербией и Сингапуром. Продолжаются переговоры с Египтом, Израилем и Индией. Сегодня должны рассмотреть заявку Кубы - эта страна стремится стать наблюдателем в объединении. Кстати, аналогичное желание изъявил и Узбекистан. Пока же официальный статус наблюдателя есть только у Молдовы.
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