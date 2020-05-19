Лидеры стран ЕАЭС обсуждают стратегию интеграции до 2025 года

Жизнь и экономика "евразийской пятерки" во время и после пандемии, стратегия ЕАЭС на следующие 5 лет и международное сотрудничество. Это повестка сегодняшнего саммита лидеров стран объединения, который уже второй раз в этом году проходит в формате видеоконференции. Прошлую "виртуальную встречу" месяц назад посвятили противостоянию COVID-19 и шагам по восстановлению и развитию в эпоху посткоронавируса. Тема актуальна по-прежнему. Именно поэтому важно четко определить, как будет развиваться союз в новых условиях. Есть план на ближайшие 5 лет - такая "дорожная карта" интеграции. Согласно документу, страны еще больше усилят взаимодействие в сфере здравоохранения. В целом же остальные предложения созвучны приоритетам председательства Беларуси в объединении. Это создание благоприятной среды для движения товаров, услуг. Нужно принять своевременные решения, сформировать общие рынки: энергетический, газа, нефти и нефтепродуктов.



