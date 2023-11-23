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Лидеры стран ОДКБ подписали пакет документов по итогам саммита в Минске
Лидеры стран Организации Договора о коллективной безопасности подписали пакет документов по итогам саммита в Минске, передает БЕЛТА.
На подписание были вынесены 15 документов
"Все вопросы рассмотрены и одобрены в ходе заседаний уставных органов ОДКБ и готовы к подписанию", - сказал на пленарном заседании генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.
Подписана декларация Совета коллективной безопасности ОДКБ, призванная подчеркнуть основополагающие принципы деятельности Организации. В документе выражается позиция ОДКБ по актуальным проблемам международной безопасности.
Принято также решение о мерах по развитию системы кризисного реагирования ОДКБ. В новой редакции утверждено положение о порядке реагирования ОДКБ на кризисные ситуации и о порядке принятия и реализации коллективных решений на применение сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ.
Еще одним решением СКБ утверждено положение об объединенном пресс-центре ОДКБ.
- Подписаны решения по ряду кадровых вопросов. Так, на должность начальника Объединенного штаба ОДКБ назначен представитель России генерал-полковник Андрей Сердюков. Также принято решение о распределении квотных должностей в Организации на следующий трехлетний период.
В целях повышения эффективности деятельности рабочих органов Организации при решении текущих и вновь поставленных задач внесены изменения в структуру Объединенного штаба.
Главы государств также рассмотрели вопросы, касающиеся укрепления и развития военного сотрудничества ОДКБ, бюджета Организации.
Решено, что председательство в ОДКБ переходит от Беларуси к Казахстану с 1 января 2024 года. На расширенном заседании саммита Президент Казахстана представил информацию по приоритетам в период председательства казахстанской стороны.Очередная сессия СКБ пройдет в четвертом квартале 2024 года в Астане.