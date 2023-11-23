Лидеры стран ОДКБ подписали пакет документов по итогам саммита в Минске

Подписана декларация Совета коллективной безопасности ОДКБ, призванная подчеркнуть основополагающие принципы деятельности Организации. В документе выражается позиция ОДКБ по актуальным проблемам международной безопасности.

Принято также решение о мерах по развитию системы кризисного реагирования ОДКБ. В новой редакции утверждено положение о порядке реагирования ОДКБ на кризисные ситуации и о порядке принятия и реализации коллективных решений на применение сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ.

Еще одним решением СКБ утверждено положение об объединенном пресс-центре ОДКБ.

В целях повышения эффективности деятельности рабочих органов Организации при решении текущих и вновь поставленных задач внесены изменения в структуру Объединенного штаба.

Главы государств также рассмотрели вопросы, касающиеся укрепления и развития военного сотрудничества ОДКБ, бюджета Организации.

Решено, что председательство в ОДКБ переходит от Беларуси к Казахстану с 1 января 2024 года. На расширенном заседании саммита Президент Казахстана представил информацию по приоритетам в период председательства казахстанской стороны.