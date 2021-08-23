Лидеры стран ОДКБ сегодня проведут видеосаммит по Афганистану

Совет коллективной безопасности ОДКБ сегодня собирается по внеочередное заседание. В режиме видеоконференции обсуждаться будет ситуация в Афганистане и ее влияние на безопасность государств - членов организации.

Фактическая смена власти в Афганистане, отмечает генсек Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась, существенно влияет на обстановку в Центрально-азиатском регионе и вызывает глубокую обеспокоенность организации. В ОДКБ внимательно отслеживают развитие ситуации на таджикско-афганской границе. В ближайшие месяцы там пройдут учения Коллективных сил ОДКБ. Подготовка к ним уже началась.