Лидеры стран ОДКБ выступили за дальнейшее укрепление военно-политической интеграции

Блицкриг сорван, но от подобного испытания никто не застрахован. Лидеры стран ОДКБ этим утром обсудили ситуацию в Казахстане и выступили за дальнейшее укрепление военно-политической интеграции. Введение миротворцев для контроля стратегических объектов в стране стало переломным для организации и судьбоносным для Республики, более того, сорвало планы заказчиков конфликта.

У законной власти высвободился ресурс для наведения порядка на улицах, где бесчинствовали мародеры и вооруженные банды. За несколько январских дней эта страна пережила чрезвычайные события, ставшие самыми тяжелыми за годы независимости. Президент Казахстана поблагодарил ОДКБ за настоящее боевое братство. Сегодня уже понятно: за так называемыми мирными протестами стояла целенаправленная террористическая атака с главной целью - подрывом конституционного строя и попыткой госпереворота. Почерк цветных революций везде одинаков, как мы уже видели это в других странах.