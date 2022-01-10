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Лидеры стран ОДКБ выступили за дальнейшее укрепление военно-политической интеграции
Блицкриг сорван, но от подобного испытания никто не застрахован. Лидеры стран ОДКБ этим утром обсудили ситуацию в Казахстане и выступили за дальнейшее укрепление военно-политической интеграции. Введение миротворцев для контроля стратегических объектов в стране стало переломным для организации и судьбоносным для Республики, более того, сорвало планы заказчиков конфликта.
Миротворцы помогли стабилизировать обстановку в Казахстане
У законной власти высвободился ресурс для наведения порядка на улицах, где бесчинствовали мародеры и вооруженные банды. За несколько январских дней эта страна пережила чрезвычайные события, ставшие самыми тяжелыми за годы независимости. Президент Казахстана поблагодарил ОДКБ за настоящее боевое братство. Сегодня уже понятно: за так называемыми мирными протестами стояла целенаправленная террористическая атака с главной целью - подрывом конституционного строя и попыткой госпереворота. Почерк цветных революций везде одинаков, как мы уже видели это в других странах.
Александр Лукашенко выступил за наращивание миротворческого потенциала. По мнению белорусского лидера, необходимо повышать уровень политического взаимодействия, координацию позиций на международной арене. Формы и методы оказания гибридного влияния на постсоветские страны качественно совершенствуются. В рамках ОДКБ необходимо выработать адекватные меры реагирования.
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