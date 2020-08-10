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Лидеры стран поздравляют А. Лукашенко с победой на выборах

Э. Рахмон поздравил А. Лукашенко с победой на выборах

Самые теплые пожелания и искренние слова поддержки Александру Лукашенко в телефонном разговоре передал Эмомали Рахмон, отметив, что таджикский народ от всей души поздравляет Беларусь и ее Президента с победой на выборах.

Поздравления с избранием на выборах поступили также от лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, Кыргызстана и премьер-министра Армении с пожеланием успехов и новых свершений на посту Главы государства и уверенностью в дальнейшем укреплении дружбы между нашими народами.

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