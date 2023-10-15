Лидеры стран СНГ обсудили, как укрепить общие усилия в политике и экономике в сегодняшней обстановке

Бишкекский саммит лидеров СНГ стал возможностью обсудить самые злободневные вопросы, которые сегодня волнуют мир и Содружество. На встрече с коллегами белорусский Президент отказался от приглаженных формулировок, а просто и понятно говорил то, о чем все думают. Но порой не решаются сказать вслух.

Противоречий в СНГ ведь хватает, а плюс и вся эта геополитическая обстановка. Александр Лукашенко призвал коллег не прятать голову в песок, а вместе разбираться со спорными моментами и преодолевать разногласия. Пришло время серьезной консолидации стран организации. Нынешние вызовы, конечно, встряхнули Содружество, но ситуация сегодня стремительно меняется - видим, что происходит уже и на Ближнем Востоке.

Общие усилия в такой обстановке в политике и экономике будут точно на пользу государствам СНГ. Подробнее рассказала Наталья Бреус.

Все, что происходит сегодня, лидеры обсуждали публично и в моменты неформального общения. Каждый раз, когда встречаются главы государств СНГ есть ощущение легкого "ностальжи" по большой стране. Все-таки жили 70 лет в одном государстве. Распад СССР Лукашенко назвал трагедией. Решение создать СНГ правильным. В критической ситуации бывшие союзные республики укрылись там от "хаоса и экономического коллапса".

Это не устраивало и сегодня не устраивает наших конкурентов, Запад, который по сей день не оставляет попыток расшатать нас в разные стороны, ослабить и подчинить своим интересам. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Сначала вышла Грузия, де-факто нет Украины. Есть вопросы по Молдове, Кишинев отвернулся на Запад. Туда же давно смотрит Армения и не всегда ведет себя по-партнерски. Пожалуй, впервые не приехал на саммит Пашинян. Эксперты называют риторику Еревана взывающей, имея в виду и ратификацию римского статута, и армяно-американские учения. Есть вопросы на таджико-киргизской границе и споры эти периодически обостряются. Александр Лукашенко сказал, что пришло время критично оценить ситуацию в СНГ.

Нам не следует прятать голову в песок. Мы же видим, что все застарелые конфликты, которые нам подбросили в свое время, неизбежно выходят наружу с очень печальными последствиями. Слава богу, что не просто наметилась тенденция к развязке этих конфликтов, но некоторые из них успешно преодолены. Причем решать задачи надо нам, нынешнему поколению политиков. Осуществим это, и к нам вновь присоединятся те, кто сегодня видит решение своих вопросов где-то там, за океаном. А там вообще слабо представляют, где находятся наши страны. Настало время серьезной консолидации в рамках СНГ. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Для нынешних студентов большая советская страна - это не жизнь, а параграф в учебнике истории. Не говоря даже про тех, кто помладше. Большинство молодежи не понимают многих ценностей и выгод, которые объединяли.

"Почему мы против развала СНГ и "реформирования" с прицелом на развал? Потому что это единственная площадка для того, чтобы мы собирались и без переводчиков, на одном языке обсуждали те проблемы, которые у нас есть. Поверьте, как только сильные мира сего почувствуют, что они окончательно раздробили территорию бывшего Советского Союза, то и к украинцам американцы и Запад будут по-иному относиться, и к нам, и к России. По-иному! Это будет совершенно иная история. Дай Бог, чтобы не так, как в Югославии", - сказал Александр Лукашенко.

Это Президент озвучил еще в середине нулевых, отвечая на вопросы украинских журналистов. В то время, когда президент Украины еще ездил на саммит Содружества. Когда еще не так открыто, присягали Вашингтону и Брюсселю в верности. Аппетиты Запада растут и на азиатский блок в Содружестве уже давно распространяются.

Здесь присутствуют центральноазиатские республики, и я должен сказать, что вас ждут непростые времена, как и нас с россиянами. С одной стороны Большой брат, который старается нам помочь, естественно у него свои интересы, с другой стороны американцы, Запад, вы уже это почувствовали. Но не забывайте, что наше счастье здесь, вот за этим столом главы государств, которые могут осчастливить наш народ, если мы решим некоторые вопросы, которые не удавалось долгое время решать. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Кстати, маленький, но показательный момент из последнего. Лидеры Содружества вышли на принятие заявления о межгосударственных отношениях в многополярном мире. Но даже тут мягкая формулировка по поводу политизации международных судов поддержана не всеми.

Зачем нам эти международные суды? Тем более в наших отношениях. Тем более пониманием, особенно сейчас, для чего это делается. Видимо, кого-то это просто пока не коснулось. Когда-нибудь захотите и вы помочь детям, подарить им немного детства, спасти от бомбежек и взрывов, а вас за это объявят в международный розыск. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Пока в Украине притесняют русский язык, в СНГ и в целом в Азии его готовы продвигать. Учреждают даже специальную международную организацию для этого. Инициатива Токаева. Не подводит его политическое чутье, есть у кого учиться.

Мы сегодня все разговариваем на русском языке, поэтому не так остро ощущаем эту колоссальную проблему. А ведь посмотрите на молодежь в наших республиках. Многие разговаривают на русском языке хуже и слабее, чем на английском и другом языке. Можем достукаться до того, что будем общаться через переводчиков. Нельзя потерять язык межнационального общения, как я его называю. И потом, я вообще не понимаю, а почему мы должны его потерять? Он что, вредит нам, нашему поколению? Нет. Но он не должен вредить и поколению наших детей. Это наше достояние, наш общий язык. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

"У нас раньше частенько были дебаты с россиянами. Нам говорили: спасибо, что вы, белорусы, сохранили русский язык. На что я всегда говорил, что русский язык - это не российский язык, это наш общий язык, мы были в едином государстве долгое время. А исходя из концепции, что язык - это живое, творчески развивающееся, так мы же вместе развивали этот русский язык. Там частичка азербайджанцев, узбеков, таджиков и так далее", - добавил Президент Беларуси.

Сохранить получилось и устойчивость на фоне мощного прессинга. Нас давят, а мы крепчаем. Санкционный терроризм Запада - прежде всего в отношении Минска и Москвы - заставил мобилизоваться и рассчитывать на свои силы. Не умерли, торговля растет. Стало ли это встряской для Содружества? Безусловно. Аукается ведь всем.

"А если бы мы вместе Содружеством плечом к плечу поставили заслон этим западным страшилкам, наши общие результаты были бы значительно выше. Вспомните, когда мы были в СССР, нас боялись все. Боялись и уважали. К сожалению, мир такой, что уважают только силу. А сейчас вместе с Китаем, Ираном, Бразилией, Глобальным Югом какие западные санкции? С нашим мнением будут считаться, если мы будем вместе. А наше мнение в международных делах будет определяющим", - акцентировал внимание Александр Лукашенко.

Нас всех пытаются "поддавить", если не сказать напугать, запугать, покомандовать кем-то. Лидеры стран СНГ, мы это прекрасно понимаем, - все-таки люди, которые, прежде всего, руководствуются национальными интересами. Исходя из этого, надеюсь, мы будем строить отношения и в будущем. Владимир Путин, Президент России