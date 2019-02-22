Лидия Ермошина: 1 декабря 2019 года - оптимальная дата проведения первой избирательной кампании

1 декабря этого года называет глава ЦИК оптимальной датой проведения первой из двух избирательной кампаний. Об этом Лидия Ермошина заявила информационно-аналитическому порталу Союзного государства, объясняя это тем, что после летних каникул будет достаточно времени подготовиться и на должном уровне провести выборы. Напомним, в 2020 году истекает срок полномочий и Президента, и парламента. Закон не запрещает совмещать две избирательные кампании, но в Беларуси уже сложилась практика не объединять выборы Главы государства с другими важными политическими кампаниями. Какая из них в итоге пройдет первой, пока не решено. Лидия Ермошина ожидает, что об этом во время традиционного Послания белорусскому народу и Национальному собранию объявит Президент. Центризбирком будет готов к любому решению.