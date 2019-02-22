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Лидия Ермошина: 1 декабря 2019 года - оптимальная дата проведения первой избирательной кампании
1 декабря этого года называет глава ЦИК оптимальной датой проведения первой из двух избирательной кампаний. Об этом Лидия Ермошина заявила информационно-аналитическому порталу Союзного государства, объясняя это тем, что после летних каникул будет достаточно времени подготовиться и на должном уровне провести выборы. Напомним, в 2020 году истекает срок полномочий и Президента, и парламента. Закон не запрещает совмещать две избирательные кампании, но в Беларуси уже сложилась практика не объединять выборы Главы государства с другими важными политическими кампаниями. Какая из них в итоге пройдет первой, пока не решено. Лидия Ермошина ожидает, что об этом во время традиционного Послания белорусскому народу и Национальному собранию объявит Президент. Центризбирком будет готов к любому решению.
Лидия Ермошина анонсировала и некоторые новшества в кампании в преддверии парламентских выборов. Так, к примеру, на сайте ЦИК появятся электронные карты избирательных округов. Это нововведение позволит кандидатам в депутаты и их инициативным группам избежать ошибок во время сбора подписей и предвыборной агитации.
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