Лидия Ермошина: Парламентская кампания в Беларуси началась спокойно

Парламентская кампания в Беларуси началась спокойно. Об этом в интервью нашему телеканалу заявила глава Центризбиркома Лидия Ермошина. В Белтелерадиокомпании накануне состоялась запись первого видеообращения в рамках парламентских выборов. В данный момент идет формирование окружных и областных комиссий. Параллельно ЦИК отмечает рост обращений от претендентов на депутатский мандат с просьбой разъяснить те или иные моменты избирательного законодательства.



Претенденты на депутатские мандаты смогут подавать документы о регистрации инициативных групп по сбору подписей после 2 сентября. Выдвижение кандидатов пройдет с 8 сентября по 7 октября, а вот их регистрация - с 8 по 17 октября.