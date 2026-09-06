Лукашенко на саммите ШОС инициировал создание Банка развития: как структура будет работать

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На саммите Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке Президент Беларуси выступил с инициативой создания Банка развития ШОС, которую поддержали многие участники. Новый финансовый институт призван финансировать долгосрочные совместные проекты стран-членов, включая инфраструктурные и логистические инициативы. Кроме того, предложено учредить Научный фонд для совместных исследований в области биотехнологий, медицины и фармацевтики. О том, как будут работать новые структуры и какие риски существуют, рассказала завкафедрой экономического факультета БГУ, кандидат экономических наук Екатерина Господарик в "Актуальном интервью".

По словам специалиста, экономика лежит в основе любых проектов, а без финансирования они не работают. Банк развития ШОС станет структурой, обеспечивающей "длительные деньги" для проектов, в которых участвуют несколько стран. "Это необходимость. Мы переходим от деклараций к реальным шагам. Банк развития будет финансировать совместные долгосрочные проекты, а расчеты в национальных валютах - насущная потребность", - отметила Екатерина Господарик.

Ключевой вызов - найти баланс между разными по размеру экономиками стран-членов, чтобы решения принимались равноправно. Эксперт подчеркнула, что в ШОС практикуется равноправный диалог, где никто не принижает других партнеров, а все уважительно относятся к интересам друг друга, взаимодополняют и слышат каждого.

Параллельно с Банком развития предложено создать Научный фонд ШОС. Это не просто грантовый механизм, а платформа для совместной работы ученых из разных стран. "Гранты можно получить и из других источников. Гораздо интереснее совместно развивать технологии и видеть, как они развиваются у соседей. Работа в международной команде дает другие навыки и рождает синергию, когда эффект от взаимодействия многократно усиливается", - пояснила кандидат экономических наук.

Фонд будет охватывать широкий спектр сфер - от биотехнологий и фармацевтики до инфраструктурных разработок.

Новые инициативы ШОС направлены на углубление интеграции и переход от заявлений к практическим действиям. Банк развития должен стать инструментом для финансирования реальных проектов, а научный фонд - площадкой для обмена знаниями и технологиями. Это создание новых возможностей, отвечающих современным вызовам.