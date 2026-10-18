Лукашенко на саммите СНГ призвал страны держаться вместе и сделал акцент на развитие экономики

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На саммите СНГ в Туркменистане Президент Беларуси Александр Лукашенко обозначил главный месседж: "нас нигде не ждут, надо держаться вместе". Акцент сделан на экономике - развитии свободных торговых зон, новых логистических цепочек, импортозамещении и диверсификации.

СНГ - сложная площадка из-за разного уровня развития стран, но потенциал колоссальный. Товарооборот достиг 110 млрд долларов, однако этого недостаточно. О том, почему экономика должна стать "пальмой первенства", как завершение конфликта Армении и Азербайджана влияет на консолидацию и зачем нужны императивные механизмы, рассказала сотрудник центра политологии Института социологии НАН Беларуси Елизавета Глушакова в "Актуальном интервью".

СНГ объединен общим гуманитарным пространством, между странами выстроен диалог. Президент Беларуси призвал сделать экономику приоритетом. "Товарооборот за прошлый год составил 110 млрд долларов среди стран СНГ. Но это не такие большие показатели. Существует еще много точек роста. Президент говорит о свободных торговых зонах, новых логистических цепочках, импортозамещении и диверсификации - условиях технологического суверенитета", - пояснила эксперт.

Елизавета Глушакова подтвердила, что Европейский Союз закрывается, со стороны США заметна изменчивая политика и сложная логистика. Африканский континент только начинает открываться. "Для нас остается площадка СНГ, где еще со времен Советского Союза выстроено хорошее взаимодействие, поэтому нужно двигаться в этом направлении", - подчеркнула она.

Эксперт отметила, что конфликт Армении и Азербайджана стопорил работу СНГ по многим направлениям. Теперь степень консолидации в Содружестве выросла.

Главная проблема СНГ - решения носят рекомендательный характер. "Все решения, которые принимаются в СНГ - это декларативные, рекомендательные заключения, акты, которые не обязывают государства к их четкому исполнению. Необходимо выработать императивные механизмы принятия решений, чтобы каждое государство выполняло не представительскую функцию, а понимало свои обязательства и ответственность. Особенно это должны осознавать страны председательствующие. Опора на экономику сегодня - это основа суверенитета", - резюмировала Елизавета Глушакова.

Образование СНГ после распада Советского Союза помогло защититься от нападок США и Европы, которые пытались манипулировать молодыми суверенными государствами. "СНГ - это противоядие внешнему манипулированию. Государства с низким экономическим потенциалом легко было подчинить, а вместе мы - монолит", - подчеркнула эксперт.