Лукашенко 15-16 сентября совершит рабочий визит в Узбекистан для участия в саммите ШОС

Мероприятие пройдет в Самарканде. Планируется, что глава белорусского государства 16 сентября выступит на заседании в расширенном составе Совета глав государств - членов ШОС. Александр Лукашенко озвучит приоритеты взаимодействия Беларуси в формате ШОС, в том числе с учетом поданной ранее заявки на присоединение страны к этой организации в качестве полноправного члена (в настоящее время Беларусь имеет статус наблюдателя). Речь также пойдет об актуальных вопросах международной повестки дня.