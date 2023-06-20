Лукашенко: Агрессивная истерика на Западе заглушает голоса разума, там не хотят услышать инициативы Беларуси

Агрессивная истерика на Западе заглушает голоса разума, и там не хотят услышать инициативы Беларуси. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 20 июняна встречес министрами иностранных дел государств - членов ОДКБ, пишет БЕЛТА.



"Сегодня агрессивная истерика, в первую очередь на Западе, заглушает голоса мудрости и разума. Там не хотят услышать инициативы Беларуси по восстановлению доверия, укреплению региональной и международной безопасности", - сказал белорусский лидер.



"Уповать только на то, что здравый смысл все же возобладает, нельзя. Мы не должны расслабляться, а все усилия необходимо направить на укрепление и дальнейшее поступательное развитие нашей организации, - подчеркнул Президент. - Я абсолютно убежден, что коллективный дипломатический голос ОДКБ внесет весомый вклад в восстановление мира и безопасности в регионе".