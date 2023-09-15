Лукашенко: Активизация контактов Беларуси и Никарагуа даст ощутимые результаты в ближайшем будущем

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени соотечественников и себя лично поздравил Президента Никарагуа Хосе Даниэля Ортегу Сааведру и братский народ этой страны с Днем Независимости, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Эффективная социально-экономическая политика, последовательная деятельность Никарагуа на международной арене с приверженностью принципам суверенного равенства государств пользуются уважением и поддержкой в Беларуси", - говорится в поздравлении.

Активизация контактов между Минском и Манагуа даст ощутимые результаты в ближайшем будущем, будет способствовать стабильному и созидательному развитию двух стран и росту благополучия граждан, убежден белорусский лидер.