Александр Лукашенко: Анализ событий в Казахстане говорит о внешнем факторе

Анализ событий в Казахстане показывает наличие внешнего фактора. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, сообщает БЕЛТА.



Глава государства отметил, что 10 января в Казахстане объявлен национальный траур по погибшим в результате беспорядков. Александр Лукашенко от имени белорусского народа выразил соболезнования Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в связи с гибелью сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих и мирного населения.



"Анализ событий в Казахстане показывает наличие, конечно же, внешнего фактора", - заявил белорусский лидер.