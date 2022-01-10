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Александр Лукашенко: Анализ событий в Казахстане говорит о внешнем факторе

Александр Лукашенко: Анализ событий в Казахстане говорит о внешнем факторе

Анализ событий в Казахстане показывает наличие внешнего фактора. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, сообщает БЕЛТА.

Глава государства отметил, что 10 января в Казахстане объявлен национальный траур по погибшим в результате беспорядков. Александр Лукашенко от имени белорусского народа выразил соболезнования Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в связи с гибелью сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих и мирного населения.

"Анализ событий в Казахстане показывает наличие, конечно же, внешнего фактора", - заявил белорусский лидер.

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