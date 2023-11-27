Лукашенко анонсировал ряд международных переговоров и визитов

"Тема нашего разговора - международные встречи, переговоры. Прежде всего мои визиты. Вы знаете, что год был напряженный, особенно летне-осенний период. И мы переносили ряд визитов уже на более поздний период. Откровенно говоря, зимний. Поэтому, в общем-то, определенная скученность присутствует", - обозначил тему для беседы глава государства.



Александр Лукашенко упомянул о развитии сотрудничества со странами Африканского континента, включая Экваториальную Гвинею и Зимбабве. "Отдельные страны мы договаривались посетить, - отметил он. - Я думаю, что на саммите по климату, который состоится в ближайшее время в Дубае, повстречаюсь с президентами отдельных африканских государств и договорюсь с ними о переговорах и при необходимости - визитах в африканские страны".



Президент подчеркнул: "Все вы должны понимать, это дальняя дуга нашего сотрудничества, но это не значит, что дальние страны". "С некоторыми мы имеем хорошие отношения. Торгово-экономические в том числе. Это прежде всего Зимбабве. И через Зимбабве - на другие соседние государства", - пояснил глава государства.



По его словам, есть интерес со стороны Мозамбика. "Мы договорились во время переговоров с Президентом Зимбабве, что мы должны подключить Мозамбик. Они очень просили, они заинтересованы в том, чтобы мы повторили опыт Зимбабве в Мозамбике. Я имею в виду продовольствие, детское питание, здравоохранение. Чтобы мы им могли помочь в чем-то, передали им технологии в тех отраслях, где мы имеем определенные компетенции", - сказал Президент.



Александр Лукашенко отдельно сказал о взаимодействии с Экваториальной Гвинеей. "Они нас ждут. Мы провели очень большую работу по сотрудничеству с этой страной в плане выработки конкретного плана - дорожной карты. Как обстоят на сегодняшний день дела? - поинтересовался белорусский лидер. - Мы с Президентом (Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого. - Прим. ред.), скорее всего, встретимся в Эмиратах, обговорим вопрос моего визита туда. Но я хотел бы услышать, как подготовлен этот визит".



В случае с Экваториальной Гвинеей речь также идет о перспективах сотрудничества не только с этой страной, но и рядом соседних государств. "Как меня просил Президент, мы могли бы оказать какую-то поддержку и помощь, прежде всего в технологиях, соседним государствам", - отметил глава белорусского государства.



"Ну и поскольку в Эмиратах я буду вести диалог с главами этих государств, естественно, все вопросы, которые касаются Объединенных Арабских Эмиратов", - обозначил Александр Лукашенко еще один вопрос для обсуждения на совещании.



Он попросил проинформировать и о ситуации в торгово-экономическом сотрудничестве с Китаем: "Очень важная для нас страна. Естественно, много вопросов, которые правительство должно было разрулить, если можно так сказать, в отношениях с Китайской Народной Республикой. Что планировали, что сделали, что не сделали?"