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Лукашенко анонсировал визит в Экваториальную Гвинею
Президент Беларуси Александр Лукашенко намерен посетить с визитом Экваториальную Гвинею. Об этом глава государства заявил на встрече с министром иностранных дел, международного сотрудничества и диаспоры Экваториальной Гвинеи Симеоном Ойоно Эсоно Ангуэ, сообщает БЕЛТА.
"Мы, к счастью, в последнее время очень интенсивно работаем с вашей страной для того, чтобы выработать конкретный план наших взаимоотношений. В ближайшее время я обязательно постараюсь у вас побывать. Это уже у нас запланировано. По датам мы разберемся. Но самое главное, чтобы мы имели четкое представление, как выстроить экономику, торгово-экономические отношения между нашими странами", - подчеркнул Александр Лукашенко.
Как сообщалось, в начале сентября Беларусь с официальным визитом посетил Президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого. Программа визита была весьма насыщенной и включала официальные переговоры с Александром Лукашенко во Дворце Независимости, подписание двусторонних документов, посещение предприятий, ознакомление с возможностями белорусских производителей.
Министр иностранных дел, международного сотрудничества и диаспоры Экваториальной Гвинеи прибыл в Беларусь во главе большой делегации. В ее состав также вошли министры сельского хозяйства, животноводства и земельного развития, здравоохранения и социального обеспечения, лесов и окружающей среды, социального и жилищного строительства и городского планирования, заместители министров торговли, промышленности и развития бизнеса, культуры, туризма и развития ремесел, финансов и бюджета.
В Минске 18-19 октября правительства Беларуси и Экваториальной Гвинеи провели первое заседание совместной постоянной комиссии по торговому и экономическому сотрудничеству. Параллельно состоялось завершение межгосударственной процедуры по вступлению в силу рамочного соглашения о сотрудничестве.
В качестве приоритетных направлений сотрудничества стороны рассматривают сельское хозяйство и продовольственную безопасность (поставки техники, оборудования и продуктов питания, сельскохозяйственные технологии, удобрения, профессиональная подготовка кадров), информационные технологии, здравоохранение, образование, туризм, строительство, развитие сферы услуг, малого и среднего бизнеса, создание производственных мощностей в области деревообработки.
Беларусь рассматривает Экваториальную Гвинею как ворота в Западную и Центральную Африку. Прорабатывается вопрос о создании там производственно-логистического хаба белорусской продукции, который будет использован в том числе для поставок и продвижения товаров в соседние страны.
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