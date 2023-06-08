Лукашенко анонсировал встречу с Путиным в ближайшее время

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с секретарями советов безопасности государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности анонсировал встречу с Президентом России Владимиром Путиным в ближайшее время, сообщает БЕЛТА.

Во время встречи Александр Лукашенко коснулся вопросов урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном. Президент подчеркнул, что свои предложения на этот счет должны внести и секретари советов безопасности стран ОДКБ, ведь они не сторонние наблюдатели в этой ситуации.

"В ближайшее время мы с Президентом России встретимся. Я обязательно расскажу о нашей встрече. Он знает, что я сегодня встречаюсь с вами. У него завтра с премьер-министрами встреча (в Сочи в эти дни проходит заседание Совета глав правительств СНГ. - прим. БЕЛТА). Обсудим все эти вопросы и попробуем, может быть, что-то предложить удобоваримое вам. Но я еще раз говорю: со стороны вас должны быть разумные, толковые инициативы", - отметил Александр Лукашенко.