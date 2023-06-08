3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
Лукашенко анонсировал встречу с Путиным в ближайшее время
Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с секретарями советов безопасности государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности анонсировал встречу с Президентом России Владимиром Путиным в ближайшее время, сообщает БЕЛТА.
Во время встречи Александр Лукашенко коснулся вопросов урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном. Президент подчеркнул, что свои предложения на этот счет должны внести и секретари советов безопасности стран ОДКБ, ведь они не сторонние наблюдатели в этой ситуации.
"В ближайшее время мы с Президентом России встретимся. Я обязательно расскажу о нашей встрече. Он знает, что я сегодня встречаюсь с вами. У него завтра с премьер-министрами встреча (в Сочи в эти дни проходит заседание Совета глав правительств СНГ. - прим. БЕЛТА). Обсудим все эти вопросы и попробуем, может быть, что-то предложить удобоваримое вам. Но я еще раз говорю: со стороны вас должны быть разумные, толковые инициативы", - отметил Александр Лукашенко.
"Ради бога, не ссорьтесь друг с другом. Нам еще будет возможность поссориться со многими: вы видите, как нас пытаются растащить. Не буду конкретизировать", - добавил белорусский лидер.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Гусейнов: Минская конференция по евразийской безопасности - важная платформа для обсуждений
Эффектный ролик о дрифте и художественный фильм о любви снимают в разных городах Беларуси
Ивана Жигон: "Лістапад" - это БРИКС в сфере киноискусства
Дополнительная "Ласточка" отправилась по линии Минск - Москва, в планах - чартерный электропоезд
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов