Лукашенко: Беларусь была готова отправить в Россию спецназ для защиты Москвы

Беларусь была готова отправить в Россию подразделения для защиты Москвы в день вооруженного мятежа вагнеровцев. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с журналистами зарубежных и белорусских СМИ, сообщает БЕЛТА.

Президент отметил, что опасную ситуацию с ЧВК "Вагнер" надо было погасить в зародыше, иначе существовал риск, что она может распространиться на всю страну и даже выйти за пределы России.

Глава государства рассказал, что предупредил об этом и руководителя ЧВК Евгения Пригожина: "Дословно: "Женя, не обижайтесь, не обижайся на меня - наша белорусская армия переведена в полную боевую готовность. Определены войсковые подразделения, которые готовы к переброске под Москву. Москву мы будем с Путиным защищать".

Александр Лукашенко рассказал, что для переброски в Москву был подготовлен спецназ. "Первых 5 или 7 самолетов приземлились у нас для переброски белорусской бригады специального назначения под Москву. Это примерно, как вагнеровцы, а может, где-то и похлеще. И вы понимаете, что этот конфликт мог очень разрастись. Мы договорились (с российской стороной. - Прим. БЕЛТА): если нужно будет в моменте - мы в самолет и туда", - заявил Президент.

Самолеты предоставило российское Министерство обороны. "Первая бригада специального назначения была уже готова. Если нужно было бы подключить силы специальных операций (у нас такие есть), мы готовы были их подключить", - добавил глава государства.