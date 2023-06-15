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Лукашенко: Беларусь долгие годы остается заповедным краем спокойствия и стабильности

Лукашенко: Беларусь долгие годы остается заповедным краем спокойствия и стабильности

Беларусь уже долгие годы остается своего рода заповедным краем спокойствия и стабильности. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 15 июня, принимая верительные грамоты послов зарубежных стран, пишет БЕЛТА.

"Беларусь уже долгие годы остается своего рода заповедным краем спокойствия и стабильности. В этом вы совсем скоро убедитесь, - обратился к дипломатам глава государства. - В таких условиях, думаю, комфортно жить и работать".

Президент заверил, что руководители дипломатических миссий всегда могут рассчитывать на его личную поддержку и помощь правительства. "Мы пойдем навстречу всем вашим конструктивным идеям, проектам и предложениям", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко поздравил послов с началом ответственной миссии в Беларуси, пожелав им здоровья, счастья, благополучия и успехов в работе.

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