Лукашенко: Беларусь долгие годы остается заповедным краем спокойствия и стабильности

Беларусь уже долгие годы остается своего рода заповедным краем спокойствия и стабильности. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 15 июня, принимая верительные грамоты послов зарубежных стран, пишет БЕЛТА.



"Беларусь уже долгие годы остается своего рода заповедным краем спокойствия и стабильности. В этом вы совсем скоро убедитесь, - обратился к дипломатам глава государства. - В таких условиях, думаю, комфортно жить и работать".