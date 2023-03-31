Лукашенко: Беларусь должна участвовать в изменении мира, но важно и уметь подстроиться, где надо

Беларусь должна участвовать в изменении мира, но важно и уметь подстроиться, где это надо. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в Послании белорусскому народу и Национальному собранию.

Поначалу глава государства зачитал тезисы: "Когда мир меняется, должны ли мы под него подстраиваться или мы должны участвовать в его изменении? Быть сторонним наблюдателем, проглатывая чужие идеи, чуждые нам решения, или действовать активно со своими союзниками? Проглатывать идеи или действовать? Приспосабливаться или участвовать в изменении?"

Однако тут же Президент высказал личную точку зрения по данному вопросу, не согласившись с предложенными ему формулировками: "Это мне специалисты подкинули тезис, где перевернуто все вверх дном. Я специально его прочитал. Ну что значит "должны мы участвовать в изменении мира или подстраиваться"? Дорогие мои, не страдайте глобализмом. Где-то я уже об этом говорил. Где надо - там надо подстраиваться. Не надо надувать щеки. Россия - какая глобальная страна, и вы видите, как пытаются ее разорвать и раздавить. А мы сейчас надуем щеки и не под что не будем подстраиваться? Где нужно для страны, там нужно подстроиться", - убежден белорусский лидер.

Вместе с тем Александр Лукашенко подчеркнул, что стране необходимо участвовать в изменении этого мира, ибо иначе эти изменения произойдут без учета белорусских интересов. Формат такого участия Президент видит совместно с союзниками Беларуси. "И выбирать тут ничего не надо. Надо использовать все. Сейчас момент такой, который надо вытерпеть, выдержать, его надо пережить. Тонко держать в прицеле то, куда мы должны идти. Возможно, нам не прямо придется пройти, а эту гору обойти. Давайте ее обойдем сегодня. Время сегодня такое", - пояснил свою точку зрения Президент.

"Пусть мы небольшое по мировым меркам государство, но, как оказывается, и наша роль может быть значимой (вы это видите). Но только если мы едины", - подытожил белорусский лидер.