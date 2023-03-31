Лукашенко: Беларусь - это наша земля, и только мы несем реальную ответственность за свое будущее

Белорусский народ хочет жить под мирным небом, жить в мире со всеми народами. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию.



"Еще раз подчеркну: Беларусь - это наша земля. Только мы сами знаем, как должна развиваться Беларусь, только мы определяем стратегию этого развития, только мы несем реальную ответственность за свое будущее", - подчеркнул глава государства.



Фото:minjust.gov.by