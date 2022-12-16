Лукашенко: Беларусь - это высокотехнологичная страна

Да, мы будем говорить о военно-политической ситуации вокруг наших государств. Конечно, мы не уйдем от вопроса не только ВПК, но и будем говорить об обороноспособности, безопасности. Но главное - это экономика. Я вижу, сейчас нагнетается ситуация. Особенно после этих масштабных переговоров все будут говорить, что все: уже в Беларуси нет власти, здесь уже россияне пешком ходят и управляют страной. Еще раз хочу подчеркнуть эту особенность: никто, кроме нас, Беларусью не управляет. Это наши функции по Конституции, и моя в том числе. Мы реализовываем эти функции.Суверенитет и независимость незыблемы! И всякие разговоры у нас или там иначе - это значит предательство интересов белорусского народа. Да, мы с Россией как суверенное и независимое государство. Я это говорю спокойно, зная позицию Президента России. Мы даже этот вопрос сейчас не обсуждаем, мы единожды отрубили и договорились, как будем действовать, подписав эти 28 программ. Там нет посягательства ни в одной программе на наш суверенитет и независимость. Пока нас не окунули в это дерьмо санкционное, россияне и не знали, на что способны белорусы. Ну, подумаешь, не такая гигантская, как Россия, и даже не такая большая, как Казахстан или Иран. Что они там имеют? Наверное, продовольствие, картошку возделывать. А когда грохнули санкции и пришлось нам и россиянам искать выходы из ситуаций, они увидели, что Беларусь - это высокотехнологичная страна. Она производит все то, что нужно сегодня для жизни.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь