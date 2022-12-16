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Лукашенко: Беларусь - это высокотехнологичная страна
Вопросы стратегии и в первую очередь в экономике - ключевая тема предстоящих переговоров президентов Беларуси и России. Этим утром стало известно: Владимира Путина ждут в Минске в 19 декабря, а 16 декабря на совещании во Дворце Независимости прорабатывали аспекты интеграции, требующие вмешательства на высшем уровне.
Речь о союзных программах по ключевым отраслям экономики и дорожных картахна перспективу. Программы имеют конкретное и главное - прикладное значение и призваны снизить негативный эффект от санкций, облегчить развитие ключевых секторов экономики и углубление промышленной кооперации, а также реализацию важнейших импортозамещающих проектов. В пакете 28 программ, выполнено порядка 60%.
Да, мы будем говорить о военно-политической ситуации вокруг наших государств. Конечно, мы не уйдем от вопроса не только ВПК, но и будем говорить об обороноспособности, безопасности. Но главное - это экономика. Я вижу, сейчас нагнетается ситуация. Особенно после этих масштабных переговоров все будут говорить, что все: уже в Беларуси нет власти, здесь уже россияне пешком ходят и управляют страной. Еще раз хочу подчеркнуть эту особенность: никто, кроме нас, Беларусью не управляет. Это наши функции по Конституции, и моя в том числе. Мы реализовываем эти функции.Суверенитет и независимость незыблемы! И всякие разговоры у нас или там иначе - это значит предательство интересов белорусского народа. Да, мы с Россией как суверенное и независимое государство. Я это говорю спокойно, зная позицию Президента России. Мы даже этот вопрос сейчас не обсуждаем, мы единожды отрубили и договорились, как будем действовать, подписав эти 28 программ. Там нет посягательства ни в одной программе на наш суверенитет и независимость. Пока нас не окунули в это дерьмо санкционное, россияне и не знали, на что способны белорусы. Ну, подумаешь, не такая гигантская, как Россия, и даже не такая большая, как Казахстан или Иран. Что они там имеют? Наверное, продовольствие, картошку возделывать. А когда грохнули санкции и пришлось нам и россиянам искать выходы из ситуаций, они увидели, что Беларусь - это высокотехнологичная страна. Она производит все то, что нужно сегодня для жизни.
105 миллиардов российских рублей потратят страны на совместные проекты
Что касается совместных белорусско-российских проектов, на которые есть так называемые паспорта, в правительстве эту работу считают эффективно проделанной, подошли к практическому этапу.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси: Мы помним, что общая сумма, о которой мы договорились, 105 млрд российских рублей, она сформирована для Беларуси, договор подписан. Сейчас идет его наполнение и согласование проектов. Уже согласовано 9 паспортов проекта. Сейчас деньги не забираем, будем забирать, когда нужно будет платить непосредственно за оборудование. Это Минский подшипниковый завод и Гомсельмаш, ряд других предприятий. Сейчас началась активная работа по подбору оборудования, которое будет приобретаться в рамках инвестиционных проектов.
19 декабря ожидается насыщенная программа переговоров
В широком составе к главам государств присоединятся члены правительств, руководители министерств и ведомств. Стороны подробно обсудят весь спектр наиболее актуальных вопросов белорусско-российской интеграции.
Далее в формате "один на один" президенты продолжат переговоры, а после сделают заявления и ответят на вопросы журналистов. В повестке, кроме реализации союзных программ, спектр вопросов торгово-экономического взаимодействия, совместные кооперационные проекты с акцентом на импортозамещение, а также сотрудничество в энергетической сфере.
Уделят приоритетное внимание лидеры также вопросам безопасности и совместным мерам реагирования на вызовы.
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