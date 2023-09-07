Лукашенко: Беларусь и Экваториальная Гвинея рассчитывают достичь товарооборота в 100 млн долларов

Беларусь и Экваториальная Гвинея рассчитывают достичь товарооборота в $100 млн. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил по итогам переговоров с Президентом Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого, сообщает БЕЛТА.

"Рассчитываем, что совместными усилиями мы добьемся неуклонного роста товарооборота между нашими странами. Мы будем стремиться в 2030 году превзойти $100 млн (объема товарооборота. - Прим. БЕЛТА)", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что первый визит на высшем уровне демонстрирует совместную заинтересованность в активизации и углублении сотрудничества между двумя странами: "Открытый, дружественный, конструктивный разговор показал, что наши оценки ситуации в регионе и мире полностью совпадают".

"Для Беларуси и Экваториальной Гвинеи многополярный справедливый мир, где любые вопросы будут решаться за столом переговоров в честном, уважительном и равноправном диалоге, не имеет альтернатив. Несмотря на давление и сопротивление ряда крупных мировых игроков, голос Африки в пользу неизбежности такого мироустройства слышен все громче и отчетливее, - сказал Президент. - Мы видим, что государства Африканского континента все решительней проводят самостоятельную, суверенную, миролюбивую политику, не оглядываясь на страны так называемого золотого миллиарда".

Минск последовательно на протяжении многих лет всемерно поддерживает это стремление, отметил глава государства. Визиты в Зимбабве, контакты на высшем уровне с Египтом, планы по работе с Кенией, Мозамбиком, Нигерией, Угандой, ЮАР и рядом других государств - тому подтверждение.

"Мы намерены и дальше развивать связи со странами Африканского континента", - заявил Александр Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что интерес Беларуси и Экваториальной Гвинеи друг к другу огромен. "Текущая ситуация в мире подталкивает к более активному взаимодействию. Я уже сказал своему коллеге и другу о том, что Экваториальную Гвинею, сравнительно небольшое государство, но очень богатое ресурсами, никто в покое не оставит. Президент со мной согласился", - сказал он.

Белорусский лидер в связи с этим подчеркнул, что в современном мире нужно быть сильным, чтобы суметь сохранить страну и защитить ее интересы.

Александр Лукашенко убежден, что через короткое время стороны заключат новые контракты и положат в копилку отношений миллионы долларов.

"Уверен, что при вашей личной поддержке Беларусь и Экваториальная Гвинея уже в ближайшее время продвинутся в вопросах поставок техники, модернизации сельского хозяйства, обеспечения продовольственной безопасности. Мы готовы в этом плане работать вместе с вами. Более того, мы не только предлагаем вам свои товары и готовы покупать у вас ваши товары. Нам надо кооперироваться, в вашей и нашей стране создавать совместные предприятия, которые будут производить эти товары. Надо идти глубже. Мы готовы к этому. Мы готовы подготовить ваших специалистов, которые будут работать на предприятиях с передовыми технологиями в Экваториальной Гвинее", - обратился глава государства к Президенту Экваториальной Гвинеи.

Планируется также расширить партнерство в нефтехимическом секторе и добывающей промышленности, в образовании и подготовке кадров, медицине, развитии человеческих связей.

Александр Лукашенко поблагодарил коллегу за подлинно дружественный и конструктивный подход к развитию сотрудничества: "Убежден, что вы по достоинству оцените белорусское радушие и гостеприимство и станете еще большим другом Беларуси. Впереди у нас много работы, которая, я уверен, очень быстро даст свои плоды на благо народов наших стран".